Federer bo za slovo na Laverjevem pokalu igral le dvojice

Zato je Švicar, ki bo v londonski areni O2 še zadnjič v karieri zaigral na uradnem tekmovanju, kapetana ekipe Björna Borga vprašal, ali mu to ustreza. "Rekel je, da so to že sanje, da bi me spet videl na teniškem igrišču. Poskusil bom. Pravzaprav sem bil po nekaj intenzivnejših treningih prijetno presenečen nad svojo ravnjo igre," je razkril Roger Federer, ki je v ponedeljek in torek treniral skupaj z Grkom Stefanosom Cicipasom.

Na Laverjevem pokalu, ki bo petič na sporedu v Londonu od 23. do 25. septembra, se bo ekipa Evrope pomerila z ekipo preostalega sveta. Na vsakega od treh turnirskih dni so trije posamični dvoboji in en v dvojicah. Poleg Federerja in Cicipasa za Evropo igrajo rekorder po številu grand slamov Rafael Nadal (Španija), Novak Đoković (Srbija), Casper Ruud (Norveška) in domačin Andy Murray.

Ekipo sveta sestavljajo Felix Auger-Aliassime (Kanada), Diego Schwartzman (Argentina), Taylor Fritz (ZDA), Alex de Minaur (Avstralija), Frances Tiafoe in Jack Sock (oba ZDA).

Federer je osvojil 103 turnirje in ima 20 zmag na turnirjih za grand slam, od tega osem v Wimbledonu, šest na OP Avstralije, pet na OP ZDA ter eno na OP Francije. Ob tem ima tudi osem naslovov med dvojicami, med drugim zlato olimpijsko odličje iz leta 2008, leta 2014 je osvojil Davisov pokal, leta 2012 pa še srebrno olimpijsko odličje.

Z vsemi temi dosežki se je pri mnogih v zgodovino zapisal kot najboljši igralec v zgodovini, v zadnjih letih pa so poškodbe ponagajale švicarskemu velemojstru, ki so ga tudi mnogi strokovnjaki označili za najboljšega, ker je imel takšen slog igre, da je na videz vse delovalo lahkotno. Že sredi septembra je napovedal, da bo nastop na Laverjevem pokalu v Londonu njegova zadnja uradna tekma.