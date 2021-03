Federer brez bolečin pred vrnitvijo na turnirje

"Kar je najbolj pomembno v tem trenutku, je to, da ne čutim bolečin in da so poškodbe preteklost," je pred začetkom turnirja po poročanju tiskovne agencije AFP dejal zmagovalec 20 turnirjev za grand slam Roger Federer.

Federer je zadnji svoj uradni dvoboj igral januarja 2020, ko je v polfinalu odprtega prvenstva Avstralije izgubil proti Srbu Novaku Đokoviću. Lani se je med prekinitvijo sezone zaradi pandemije novega koronavirusa odločil za poseg na desnem kolenu. Sledil je zaplet med okrevanjem, tako da je julija moral opraviti še drugi artroskopski poseg na istem kolenu, kmalu zatem pa je sporočil, da bo izpustil preostanek sezone.

Ne obremenjuje s statistiko

"Ni najbolj običajno, da se na igrišča po letu premora vrača igralec, star skoraj 40 let," se je pred začetkom turnirja v Katarju pošalil Švicar. Ob tem je dejal, da si nikoli ni mislil, da bo vrnitev na igrišča trajala tako dolgo. O rivalstvu s Špancem Rafaelom Nadalom in Đokovićem je Federer ocenil, da gre za "odlično debato".

"Kar sta Novak in Rafa dosegla v zadnjem času, je neverjetno - in tudi sama nista ravno 25 let stara,"je izpostavil.

Meni, da sta tako Srb kot Španec še vedno na vrhuncu forme. "Moja prva skrb pa je moje zdravje in moja igra, veliko manj pa statistika," je dodal.