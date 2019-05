Federer dramatično prek Ćorića, Nadal tudi v drugo 'zavezal kravato'

Roger Federer se je v četrtfinale rimskega turnirja uvrstil z dramatično zmago nad Hrvatom Borno Ćorićem , ki ga je na koncu ugnal z 2:6, 6:4 in 7:6 (7). Navijači v Rimu so že za prvi četrtkov obračun Federerja s Portugalcem Joaom Souso , ki ga je Švicar ob svojem prvem obisku večnega mesta po letu 2016 odpravil z 2:0 v nizih, navdušeno pozdravili živo teniško legendo, zvečer pa uživali v njegovem izjemnem obračunu s Ćorićem, ki je bil na pragu enega največjih uspehov v karieri.

A dveh žogic za zmago pri izidu 6:4 v podaljšani igri odločilnega tretjega niza ni izkoristil: 22-letni Hrvat je ob prvem poskusu v mrežo poslal forehand, nato pa se je Federer rešil s servis winnerjem. Ko je Ćorić slabo udaril še volej z bekendom, je bilo vsega konec, Federer pa je navdušen proslavljal zmago, za katero se je moral močno preznojiti.

Tudi sam je imel velikokrat strto srce

"Prvi niz je bil res naporen, vsaj zame. Res sem stežka videl žogico. Veliko senc je bilo na igrišču ... On pa je opravil dobro delo, je umirjen igralec,"je nasprotnika pohvalil Federer, ki je že prejšnji teden v podobnem slogu napredoval v četrtfinale Madrida v dvoboju s Francozom Gaëlom Monfilsom.

"Nisem uspeval preveč dobro loviti na črtah, zato nisem prihajal do winnerjev, a res sem poskušal igrati tako, da ne bi povsem izgubil vajeti. Dal sem mu priložnost za zmago, ki je ni izkoristil, zato sem na koncu to storil jaz. Zelo je bilo tesno. Danes sem imel spet veliko sreče kot že v Madridu. Najbrž je lepo, da imaš včasih malce sreče. Velikokrat sem imel strto srce v prejšnjih letih, zato je lepo zmagati takšne dvoboje, vzdušje pa je bilo fantastično. Ljudje so noreli. Točno takšno vzdušje si želiš,"je dodal 37-letni Švicar, ki se bo zdaj udaril z zmagovalcem dvoboja Stefanos Cicipas‒ Fabio Fognini.

Nadal spet 'zavezal kravato', Đoković prav tako

Nobenih težav ni imel drugi nosilec Rafael Nadal, ki je tudi v drugem dvoboju tega dne oddal vsega eno igro Gruzincu Nikolozu Basilašviliju. Z enako mero neusmiljenosti je Španec zgodaj popoldne opravil že s Francozom Jeremyjem Chardyjem, le da je proti Basilašviliju "kravato zavezal" v drugem, proti Chardyju pa v prvem nizu. Napredovanje sta si zagotovila tudi Argentinca Diego Schwartzmanin Juan Martin del Potro, ki je bil z dvakrat po 6:4 boljši od Norvežana Casperja Ruuda. Skandinavec je bil nekaj ur prej vpleten v enega najbolj bizarnih dvobojev zadnjih let, saj je napredoval po zaslugi diskvalifikacije Avstralca Nicka Kyrgiosa. Dežurni "poredni fant" teniške karavane je v odločilnem nizu povsem izgubil živce in na igrišče vrgel stol, nato pa po pozdravu s sodnikom in Ruudom odšel v slačilnice ter s tem predal dvoboj.

Uspešno turnir nadaljuje tudi Španec Fernando Verdasco, ki je bil v prejšnjem krogu usoden za petega nosilca Avstrijca Dominica Thiema. Tokrat je bil Verdasco s 7:5, 3:6 in 6:3 boljši od Rusa Karena Hačanova. Kot zadnji od glavnih favoritov je na igrišče v četrtek zvečer stopil Novak Đoković. Srb, prvi nosilec in igralec sveta, je Nemca Philippa Kohlschreiberjaugnal gladko s 6:3 in 6:0.

Mladenovićeva ne popušča, še en skalp Vondroušove

Kristina Mladenovićje eno najprijetnejših presenečenj ženskega dela turnirja, saj je nepostavljena Francozinja po Švicarki Belindi Benčičopravila še z osmo nosilko, Avstralko Ashleigh Barty. Igralka srbskih korenin je bila od tekmice boljša s 6:2 in 6:3 v nizih, zmagovito pa je v tretjem krogu nastopila tudi prva nosilka in igralka sveta Naomi Osaka. Z dvakrat s po 6:3 je bila boljša od Romunke Mihaele Buzarnescu, presenečenja pa ni dovolila niti šesta nosilka Nizozemka Kiki Bertens, ki je domov poslala Španko Carlo Suarez Navarro.

Britanka Johanna Konta je bila v dveh nizih boljša od izkušene Američanke Venus Williams, Španka Garbine Muguruza pa je pri zaostanku s 4:6 in 1:3 predala dvoboj z Belorusinjo Victorio Azarenko. Čehinji Karolina Pliškova in Marketa Vondroušova sta obe premagali ruski tekmici in napredovali v naslednji krog. Četrta nosilka Pliškova je bila v treh nizih s 4:6, 6:4 in 6:3 boljša od Sofie Kenin, medtem ko je krvnica tretje nosilke Simone Halep Vondroušova dobro formo potrdila še proti Darii Kasatkini, tudi tokrat pa so odločali vsi trije nizi (6:4, 4:6 in 3:6).

Izidi, Rim, masters ATP (7,28 milijona evrov):

- 3. krog:

Diego Schwartzman (Arg) ‒ Matteo Berrettini (Ita) 6:3, 6:4;

Fernando Verdasco (Špa) ‒ Karen Hačanov (Rus/11) 7:5, 3:6, 6:3;

Roger Federer (Švi/3) ‒ Borna Ćorić (Hrv/13) 6:2, 4:6, 7:6 (7);

Juan Martin del Potro (Arg/7) ‒ Casper Ruud (Nor) 6:4, 6:4;

Rafael Nadal (Špa/2) ‒ Nikoloz Basilašvili (Gru) 6:1, 6:0;

Novak Đoković (Srb/1) ‒ Philipp Kohlschreiber (Nem) 6:3, 6:0;

Kei Nišikori (Jap/6) ‒ Jan-Lennard Struff (Nem) 3:6, 7:6 (2), 6:3;

- 2. krog:

Diego Schwartzman (Arg) ‒ Albert Ramos (Špa) 7:6 (5), 6:1;

Jan-Lennard Struff (Nem) ‒ Marin Čilić (Hrv/9) 6:2, 6:3;

Kei Nišikori (Jap/6) ‒ Taylor Fritz (ZDA) 6:2, 6:4;

Roger Federer (Švi/3) ‒ Joao Sousa (Por) 6:4, 6:3;

Fernando Verdasco (Špa) ‒ Dominic Thiem (Avt/5) 4:6, 6:4, 7:5;

Rafael Nadal (Špa/2) ‒ Jeremy Chardy (Fra) 6:0, 6:1;

Juan Martin del Potro (Arg/7) ‒ David Goffin (Bel) 6:4, 6:2;

Novak Đoković (Srb/1) ‒ Denis Šapovalov (Kan) 6:1, 6:3;

Stefanos Cicipas (Grč/8) ‒ Jannik Sinner (Ita) 6:3, 6:2;

Casper Ruud (Nor) ‒ Nick Kyrgios (Avs) 6:3, 6:7 (5), 2:1 - diskvalifikacija;

Philipp Kohlschreiber (Nem) ‒ Marco Cecchinato (Ita/16) 6:3, 6:3;

Fabio Fognini (Ita/10) ‒ Radu Albot (Mol) 7:6 (6), 6:3;

WTA (3,452 milijona evrov):

- 3. krog:

Naomi Osaka (Jap/1) ‒ Mihaela Buzarnescu (Rom) 6:3, 6:3;

Kiki Bertens (Niz/6) ‒ Carla Suarez Navarro (Špa) 6:4, 1:6, 6:3;

Johanna Konta (VBr) ‒ Venus Williams (ZDA) 6:2, 6:4;

Victoria Azarenka (Blr) ‒ Garbine Muguruza (Špa) 6:4, 3:1 - predaja;

Kristina Mladenović (Fra) ‒ Ashleigh Barty (Avs/8) 6:2, 6:3;

Karolina Pliškova (Češ/4) ‒ Sofia Kenin (Rus) 4:6, 6:4, 6:3;

Marketa Vondroušova (Češ) ‒ Daria Kasatkina (Rus) 6:4, 4:6, 3:6;

- 2. krog:

Naomi Osaka (Jap/1) ‒ Dominika Cibulkova (Slk) 6:3, 6:3;

Kiki Bertens (Niz/6) ‒ Amanda Anisimova (ZDA) 6:2, 4:6, 7:5;

Johanna Konta (VBr) ‒ Sloane Stephens (ZDA/7) 6:7 (3), 6:4, 6:1;

Mihaela Buzarnescu (Rom) ‒ Julia Görges (Nem/16) 6:3, 3:6, 4:4 - predaja;

Kristina Mladenović (Fra) ‒ Belinda Benčič (Švi) 6:2, 2:6, 6:1;

Garbine Muguruza (Špa) ‒ Danielle Collins (ZDA) 6:4, 4:6, 6:2;

Carla Suarez Navarro (Špa) ‒ Alize Cornet (Fra) 6:3, 3:0 - predaja;

Darja Kasatkina (Rus) ‒ Katerina Siniakova (Češ) 2:6, 6:4, 6:1;

Petra Kvitova (Češ/2) ‒ Julija Putinceva (Kaz) 6:0, 6:1;

Marketa Vondroušova (Češ) ‒ Simona Halep (Rom/3) 2:6, 7:4, 6:3;

Sofia Kenin (ZDA) ‒ Madison Keys (ZDA/13) 6:7 (2), 6:3, 6:4;

Maria Sakkari (Grč) ‒ Anett Kontaveit (Est/14) 6:3, 6:2.