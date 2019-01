'Federer express' na jubileju brez težav v naslednji krog, Šarapova izločila branilko

Marija Šarapova je na teniškem odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu pripravila presenečenje in iz nadaljevanja izločila branilko naslova, Danko Caroline Wozniacki . Enaintridesetletna Rusinja, zmagovalka petih turnirjev za veliki slam, je po dramatičnem dvoboju slavila zmago nad tretjo nosilko s 6 : 4, 4 : 6 in 6 : 3.

Wozniackijeva je dvoboj začela samozavestno in ekspresno prišla do vodstva s 4:1 v prvem nizu. Vendar pa ji je Šarapova, zmagovalka Australian Opna leta 2008, hitro odgovorila in dobila naslednjih pet iger zapored za zmago v uvodnem nizu. V drugem nizu je danska teniška igralka spet povedla s 3:0, preden je Šarapova izenačila na 3:3. A Wozniackijeva se tokrat ni pustila presenetiti in je odvzela servis Šarapovi za vodstvo s 5:4 ter nato dobila niz.

V odločilnem delu igre pa sta bili igralki izenačeni do 3:3, nato pa je Šarapovi, ki je letos 30. nosilka v Melbournu, uspel "break", dobila pa je tudi naslednji dve igri in se veselila napredovanja med najboljših 16. Wozniackijeva je največji skalp Šarapove vse od leta 2017, ko se je vrnila na sceno po prestani 15-mesečni dopinški kazni. V četrtem krogu se bo pomerila z avstralsko junakinjo, Ashley Barty. "Vedela sem, da med čaka izjemno težak dvoboj, saj je Wozniackijeva branilka naslova in ni skrivnost, da zelo rada igra v Avstraliji. Sama lani nisem odigrala veliko tekem, še posebej mi manjkajo obračuni z igralkami iz 'top 10', tako da sem te zmage res zelo vesela," je dejala Šarapova.

Izidi, OP Avstralije:

- moški, 3. krog:

Stefanos Cicipas(Grč/14) - Nikoloz Basilašvili (Gru/19) 6 : 3, 3 : 6, 7 : 6(7),6 : 4

Roger Federer(Švi/3) - Taylor Fritz (ZDA) 6 : 2,7 : 5, 6 : 2

Tomaš Berdych(Češ) - Diego Schwartzman (Arg/18) 5 : 7, 6 : 3, 7 : 5, 6 : 4

- ženske, 3. krog:

Amanda Anisimova(ZDA) - Arina Sabalenka (Blr/11) 6 : 3, 6 : 2

Ashleigh Barty(Avs/15) - Maria Sakkari (Grč) 7 : 5, 6 : 1

Anastazija Pavljučenko (Rus) - Aljaksandra Sasnovič (Blr) 6 : 0,6 : 3