Federer in Benciceva brez težav premagala Britance, brez 'praske tudi Nemčija

Reprezentanci Švice in Nemčije sta s prepričljivih 3:0 začeli nastope na teniškem turnirju mešanih ekip za Hopmanov pokal v Perthu v Avstraliji. Roger Federer in Belinda Bencic sta bila boljša od Velike Britanije, Nemca Angelique Kerber in Alexander Zverev pa sta ugnala špansko navezo Garbine Muguruza-David Ferer.

