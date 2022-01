Federer in Đoković čestitala novemu rekorderju Nadalu

Pred Avstralijo so bili vsi trije največji zvezdniki svetovnega tenisa izenačeni pri 20 zmagah na grand slamih. Zdaj je na prvem mestu prvič v karieri sam Nadal, ki je po uspehu in preobratu proti Rusu Danilu Medvedjevu po več kot petih urah garanja prišel do druge avstralske zmage. Na OP Avstralije je sicer že slavil leta 2009, na zadnji stopnički v Melbournu pa je klonil v letih 2012, 2014, 2017 in 2019.