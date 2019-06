Federer in Goffin za krono Halleja, Bartyjeva dobro formo prenesla tudi na travo

Osemindvajsetletni Goffin je polfinalni obračun v Halleju proti Berrettiniju dobil po dobri uri in pol igre z 7:6 (4) in 6:3. V finalu ga čaka prvi nosilec turnirja 37-letni Federer, ki je v polfinalu hitro po uri in štirih minutah z dvakrat 6:3 izločil Francoza.

Goffin, ki je na poti do finala izločil tudi petega igralca sveta Nemca Alexandra Zvereva, je izgubil sedem izmed osmih medsebojnih dvobojev s Federerjem. Edino zmago je zabeležil leta 2017, ko ga je na finalu najboljše osmerice v Londonu premagal po treh nizih. To bo že 13. finalni nastop Švicarja na travi v Halleju, kjer bo lovil deseti naslov, zadnjega je osvojil leta 2017, prvega pa 2003.

V finalu Birminghama Bartyjeva tudi za prvo mesto na lestvici WTA

V finalu teniškega turnirja WTA v Birminghamu se bosta pomerili druga nosilka turnirja Avstralka Ashleigh Bartyin osma nosilka Nemka Julia Görges. Bartyjeva je v polfinalu po slabi uri in pol igre z dvakrat 6:4 nadigrala Čehinjo Barboro Strycovo, 30-letna Görgesova pa s 6:4 in 6:3 Hrvatico Petro Martić. Če bo 23-letna Avstralka zmagala v nedeljskem finalu, bo to njen šesti osvojeni turnir, a kar je še pomembnejše, v ponedeljek bo na prvem mestu računalniške lestvice WTA zamenjala Japonko Naomi Osaka. Görgesova in Bartyjeva se bosta pomerili tretjič, drugič na travi, vsaka pa je dobila en medsebojni obračun.

Rola obstal v polfinalu Bratislave

Slovenski teniški igralec Blaž Rola je izgubil v polfinalu turnirja serije challenger v Bratislavi z nagradnim skladom 69.280 evrov. Rola, šesti nosilec in 174. igralec sveta, je proti sedmemu nosilcu in 221. z lestvice ATP, MadžaruAttili Balaszu, klonil po uri in 48 minutah z 2:6, 6:3 in 3:6.