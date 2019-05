Federer in Nadal napredovala, Španec oddal prvi niz

Sedemintridesetletni Federer, ki igra na tem turnirju prvič po štirih letih, je postal najstarejši igralec v 47 letih, ki se je prebil v 4. krog tega turnirja. Na rekordnem 400. dvoboju na turnirjih največje četverice je ugnal Norvežana Casperja Ruuda s 6:3, 6:1 in 7:6 (8). Za Federerja je bila to 355. zmaga na grand slamih.

Federer, zmagovalec 20 grand slamov, tudi pariškega leta 2009, se je 14. prebil v drugi teden pariškega turnirja, tam se bo za četrtfinale meril z Argentincem Leonardom Mayerjem. "Težko je bilo najti šibke točke v njegovi igri, zato mi je kar odleglo," je po današnjem dvoboju dejal Federer, ki je drugi najstarejši tenisač med najboljšimi 16 po Italijanu Nicoli Pietrangelu, ki je bil leta 1972 star 38 let.

Uspešen je bil tudi branilec naslova Nadal, ki je s 6:1, 6:3, 4:6 in 6:3 odpravil 27. nosilca, Belgijca Davida Goffina, in ostal v igri za 12. naslov v Parizu. "David je zelo dober igralec. Dvoboj sem začel na visoki ravni, v tretjem nizu pa je on igral izvrstno, tako da sem vesel, da sem med 16," je dejal zmagovalec 17 turnirjev za grand slam, ki ima na Rolandu Garrosu razmerje zmag in porazov kar 89-2. V naslednjem krogu ga čaka Argentinec Juan Ignacio Londero. V nadaljevanje turnirja se je prebil tudi sedmi nosilec, Japonec Kei Nishikori, ki je v petih nizih izločil Srba Lasla Đereja.