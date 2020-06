Đokovića kritizirajo zaradi donacije, Pospisil opozarja na drugo plat medalje

Potem ko je Novak Đokovićkot predsednik sveta igralcev predlagal ustanovitev sklada za pomoč več kot 800 teniškim igralcem in igralkam po svetu, so pobudo srbskega zvezdnika podprle tudi vse krovne organizacije, od Mednarodne teniške zveze (ITF) do vodstva moške (ATP) in ženske (WTA) karavane. Đoković je k dobrodelnim donacijam pozval najboljših sto igralcev in igralk na svetu ter prvih 20 v dvojicah, odziv pa je bil zelo dober. Največ bi seveda morali odšteti najboljši na svetu, tudi Đoković, ki bi skupaj s še štirimi kolegi z vrha računalniške lestvice ATP daroval 30.000 dolarjev (26.930 evrov).

"Đokovićev načrt je bil: 'Daroval bom 30.000 dolarjev.' Toda v karieri je zaslužil več kot 100 milijonov (89,76 milijona evrov, op. a.). To je približno pol manj od tistega, kar dobite za poraz v prvem krogu Australian Opna," je za Tennis Majorsdejal novinar časnika The New York Times Ben Rothenberg. "Osvojil je Australian Open in si zagotovil kakšne tri milijone dolarjev. Želi pa dati le 30.000. To je precej malo za najboljše igralce. Sistem donacij bi moral biti primernejši,"je dodal.

'Iskreno povedano – je to sramota'

Rothenberg in ostali kritiki srbskega asa sicer niso bili tako glasni, ko se je na začetku maja oglasil Kanadčan Vasek Pospisilin razkril, kako sta Roger Federerin Rafael Nadalglasovala proti pobudi kolegov, ki so skupaj z Đokovićem od organizatorjev največjih turnirjev želeli večji kos denarne pogače. Povišanje zaslužkov bi se seveda najbolj poznalo tistim, ki le redko napredujejo v zaključni del velikih slamov, Pospisil pa je spregovoril o tem, kako sta Federer in Nadal zahtevala "pogovor na samem". Pospisil sicer tudi sam redno sodeluje v dobrodelnih pobudah v teniški karavani, zdaj pa je pozval k ustanovitvi sindikata, ki bi se zavzemal za povečanje nagradnih skladov na turnirjih. Večina je podprla to idejo, tudi Đoković, medtem ko sta Federer in Nadal glasovala proti.

"V nekem trenutku smo imeli 80 od prvih 100 teniških igralcev, ki so podpisali, da bodo glasovali za, med njimi je bil tudi Novak. Ko smo šli do Rogerja in Rafe, sta svojo odločitev spremenila. Želela sta na samem govoriti z vodilnimi pri turnirjih za veliki slam, kar je nasprotovalo naši celotni ideji. Iskreno povedano je to sramota,"se je pridušal Pospisil in dodal: "Imel sem izvrsten pogovor z Rogerjem, on je sijajen fant in zelo ga imam rad, povsem nas je podprl. Soglašal je s številnimi težavami, a ni želel podpreti tega projekta. To nas je upočasnilo, a na koncu je večina močnejša od peščice."