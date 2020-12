Federer in Nadal v svetu igralcev ATP do junija 2022

Poleg obeh slovitih igralcev iz Španije in Švice, ki sta trenutno na drugem in petem mestu na jakostni lestvici ATP, so v svetu igralcev ATP tudi Kanadčan Felix Auger-Aliassime, Avstralec John Millman, JužnoafričanKevin Anderson, Škot Andy Murray in BrazilecBruno Soares, ki so bili v svet izvoljeni po želji igralcev.

Vanj se vrača tudi Francoz Gilles Simon, svet igralcev pa dopolnjujejo še ŠpanecPablo Andujar, Novozelandec Marcus Daniell, BritanecColin Dowdeswell in VenezuelecDaniel Vallverdu. Slednja sta predstavnika upokojenih igralcev oziroma trenerjev.

Svetu igralcev ATP je do letos predsedoval Srb Novak Đoković. Trenutno prvi lopar na svetu je v času septembrskega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku ustanovil novo združenje profesionalnih teniških igralcev PTPA, ki je povsem neodvisno od združenja ATP. Đoković je v svoje vrste zvabil nekatere znane igralce, kot so Kanadčan Vasek Pospisil ter AmeričanaJohn Isner in Sam Querrey.

Srb je pred dnevi sporočil, da je umaknil svojo kandidaturo za članstvo v svetu igralcev ATP. Vsem igralcem, ki so ga imenovali, se je zahvalil za podporo in izpostavil, da mu to izvolitev preprečuje novo pravilo, ki namiguje na navzkrižje interesov z njegovim združenjem teniških igralcev PTPA.