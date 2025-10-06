Svetli način
Drugi športi

Federer je izbral pet tenisačev, ki jih šteje za največje vseh časov

Ljubljana, 06. 10. 2025 19.33 | Posodobljeno pred 30 minutami

Legendarni švicarski tenisač Roger Federer si je skozi svojo izjemno kariero utrdil status enega najboljših igralcev vseh časov. S svojimi dosežki se je Federer uvrstil v razpravo o največjem vseh časov, ob bok svojima največjima tekmecema – Novaku Đokoviću in Rafaelu Nadalu. Koga pa je 44-letni Federer izbral za pet največjih teniških igralcev vseh časov?

Med letoma 2003 in 2018 je Roger Federer osvojil 20 turnirjev za grand slam in bil na prvem mestu svetovne lestvice kar 310 tednov. Švicar drži več rekordov ATP, med drugim največ naslovov v Wimbledonu (8), največ zaporednih tednov na prvem mestu (237) ter največ zaporednih uvrstitev v finale turnirjev za grand slam (10).

V pogovoru z glasbenikom Burno Boyem je Federer razkril, koga sam šteje za pet največjih igralcev v zgodovini tenisa. "Potreboval sem svoje vzornike, ljudi, katerih fotografije so visele doma na steni, in želel sem biti kot oni," je dejal Švicar.

"Zame je bil to Stefan Edberg, Šved. Vedno je napadal mrežo in bil neverjetno eleganten. Bil je najhladnejši med vsemi. Potem pa še Boris Becker. Igrala sta drug proti drugemu, zato sem ju vedno spremljal," je povedal Federer in dodal: "Nato je prišel Pete Sampras, potem pa seveda Rafael Nadal in Novak Đoković."

Ni dvoma, da je vseh pet igralcev, ki jih je Federer omenil, resnično med največjimi vseh časov – toda kaj pravijo številke? Številke jasno kažejo, da je Đoković statistično največji teniški igralec vseh časov – vsaj med tistimi, ki jih je izpostavil Federer.

Novak Đoković
Novak Đoković FOTO: AP

Đoković ima največ grand slam naslovov in je na vrhu svetovne lestvice zdržal dlje kot katerikoli drug igralec. Na lanskih olimpijskih igrah je Srb osvojil še edini naslov, ki se mu je v karieri do tedaj izmikal.

Slednji tudi pri 38 letih še vedno aktivno upa na kakšen naslov. Srbski zvezdnik trenutno nastopa na turnirju v Šanghaju, kjer se bo v osmini finala pomeril s Špancem Jaumejem Munarjem. Svoj nastop je presenetljivo hitro končal Nemec Alexander Zverev, ki je izgubil proti Francozu Arthurju Rinderknechu.

