Đoković do svoje 900. zmage, organizatorjem nagaja vreme

Brez težav se je v drugi krog od favoritov prebil Roger Federer , osemintridesetletni Švicar je ob zaprti strehi nad osrednjim igriščem Rod Laver ugnal Američana Steva Johnsona s 6:3, 6:2, 6:2 po vsega uri in 24 minutah igre. Federer, sicer tretji nosilec turnirja, v Avstraliji lovi svoj sedmi naslov, skupno pa že 21. v karieri. Z 21. nastopom v glavnem delu žreba v Melbournu je postal rekorder, prehitel pa je Lleytona Hewitta z 20. Malce več časa je za napredovanje porabil drugi nosilec na OP Avstralije Novak Đoković . Srb je po dveh urah in 20 minutah izločil Nemca Jan-Lennarda Struffa v štirih nizih (7:6 (5), 6:2, 2:6, 6:1), zanj je bila to že 900. karierna zmaga. Napredovali so tudi šesti nosilec, Grk Stefanos Tsitsipas , pa Argentinec Guido Pella, Američan Sam Querrey, Bolgar Grigor Dimitrov, ...

Več težav je imela v prvem krogu domačinka Ashleigh Barty. Proti Ukrajinki Lesji Curenko je namreč izgubila prvi niz s 5:7, nato pa je prestavila v višjo prestavo in preostala niza dobila dvakrat s 6:1 v uri in 38 minutah igre. Zanimiv je bil še obračun med Američankama Coco Gauff in Venus Williams na igrišču Margaret Court. Štiriindvajset let starejša Williamsova je že 20. nastopila na odprtem prvenstvu Avstralije, končala pa ga je že po prvem nastopu, saj je bila 15-letna Gauffova boljša s 7:6 (5), 6:3. "Rada bi se zahvalila navijačem, saj ste skandirali moje ime. Prej sem mislila, da je to mogoče le na odprtem prvenstvu ZDA. Da ste to počeli tukaj v Avstraliji, mi pomeni ogromno," je po prvi zmagi na premiernem OP Avstralije dejala Gauffova.

V drugi krog so med drugimi napredovale tudi tretja nosilka, Japonka Naomi Osaka, Čehinja Petra Kvitova,Američanka Serena Williams in Danka Caroline Wozniacki, ki se po OP Avstralije poslavlja od aktivnega tenisa. Od slovenskih igralk je pred dežjem v drugi krog napredovala Tamara Zidanšek, ki je s 6:3, 6:3 ugnala Južnokorejko Na Lae Han.

Prvi dan OP Avstralije so organizatorje pestile predvsem težave z vremenom. Zaradi neviht in dežja so na torek prestavili 32 dvobojev, med njimi tudi preostala slovenska obračuna prvega dne, v katerih bi morali nastopiti Polona Hercog in Kaja Juvan. V torek bo tako na sporedu kar 96 preostalih dvobojev prvega kroga v obeh posamičnih konkurencah.