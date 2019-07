Federer: Ni normalno, da Đoković, Nadal in jaz še naprej vladamo, mladi nam pa ne morejo nič

Roger Federer je postal najstarejši polfinalist največjih turnirjev po letu 1991 in Američanu Jimmyju Connorsu, ki je igral polfinale turnirja v New Yorku. Za preboj v finale se bo udaril s starim znancem in velikim španskim rivalom Rafaelom Nadalom. Njun medsebojni obračun bo prvi v Wimbledonu po letu 2008, ko je po petih nizih zmagal Španec. "Dobro se poznava. Rad igram proti njemu, še posebno tu. Toda ne bom gledal, kdo je nasproti mene, dvoboj bom vzel kot vsakega drugega. Vem, da se bova udarila že 40. v karieri. Me pa fascinira to, da je Rafael tako močno popravil igro na travi v zadnjih letih. V vseh elementih. In v kako dobrem fizičnem stanju je. Sploh, ker vemo, kaj vse je dal skozi v zadnjih sezonah. Težko je reči, da je iztrošen. Sploh ko vidimo, kako igra. Čaka naju zanimiv dvoboj," napoveduje 37-letni Švicar, ki je na druženju z novinarji odprl zanimivo temo.