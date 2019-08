Federer nova oddal niz, nato pa 'zmlel' Džumhurja

Švicarski teniški zvezdnik Roger Federer je v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku premagal Damirja Džumhurja iz Bosne in Hercegovine s 3:6, 6:2, 6:3 in 6:4. Federer na US Opnu igra kot tretji nosilec, lovi pa 21. turnirsko zmago na velikih slamih.

Federer je po neprepričljivem začetku v naslednjih treh nizih oddal le devet iger. FOTO: AP Njegov naslednji tekmec bo zmagovalec obračuna med Francozom Lucasom Pouillom in Britancem Danom Evansom. Napredoval je tudi sedmi nosilec, Japonec Kei Nišikori. V drugem krogu je izločil Američana Bradleyja Klahna. New York, veliki slam (57,238 milijona dolarjev/51,566 milijona evrov), 2. krog: Moški Roger Federer (Švi/3) ‒ Damir Džumhur (BiH) 3:6, 6:2, 6:3, 6:4;

Grigor Dimitrov (Bol)‒ Borna Ćorić (Hrv/12) predaja;

Kei Nišikori (Jap/7) ‒ Bradley Klahn (ZDA) 6:2, 4:6, 6:3, 7:5; Ženske Karolina Pliškova (Češ/3) ‒ Mariam Bolkvadze (Gru) 6:1, 6:4.