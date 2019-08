Federer oddal niz Nagalu, mama Serena pometla s Šarapovo

Švicarski maestro Roger Federer, sicer tretji nosilec letošnjega US Opena, je obračun začel dobro in hitro povedel z 2:0, a nato nadaljeval neprepričljivo in izgubil prvi niz proti kvalifikantu iz Azije. Sumit Nagal je postal sploh prvi Indijec, ki je uspel dobiti niz proti Federerju. Ta se je v slogu 'starega dizla' ogrel po dobre pol ure igre in stvari rutinirano postavil na svoje mesto. Drugi niz je dobil s 6:1, tretjega s 6:2, četrtega pa s 6:4. Za zmago je potreboval dve uri in 32 minut.

Uvodni dan se je sicer do zmage sprehodil tudi Novak Đoković, edina slovenska predstavnica, ki je prvi dan stopila na igrišča Flushing Meadowsa Tamara Zidanšek pa je morala priznati premoč Petri Martić.

Šarapova še enkrat več nemočna

37-letna ameriška predstavnica Serena Williams je v spopadu veterank gladko, s 6:1 in 6:1, premagala Marijo Šarapovo. Dvoboj je trajal slabo uro, Williamsova pa je Šarapovo premagala še devetnajstič zapored. "Servirala je zelo dobro. Dobro je plasirala žogice. Nisem uspela priti do dolgih izmenjav," je po obračunu iskreno priznala Šarapova, ki je sicer po vrnitvi v karavano po dopinški aferi daleč od stare slave. Trenutno drži šele 87. mesto na WTA-lestvici. Šarapova Williamsovi ni odvzela niza že vse od Miamija 2013 in na splošno nima pravega recepta za izvrstno Američanko. Poleg tega se je tudi v tej sezoni ukvarjala s poškodbo rame, ki je tudi sicer močno zaznamovala njeno kariero.