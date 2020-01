Federer odgovoril Greti Thunberg, ki ga je zbodla zaradi sodelovanja z banko

'Zelo vas spoštujem'

Thunbergova je nanj pritisnila tik pred začetkom sojenja 12 aktivistom, ki so ob koncu leta 2018 oblečeni v teniške igralce protestirali pred enim od sedežev Credit Suissa v Lozani. S tem so želeli obsoditi ravnanje banke in na to opozoriti Federerja. Pred obiskom slovitega foruma v Davosu naj bi Thunbergova naslednji teden prišla tudi v Lozano in se udeležila enega od zborovanj.

"Zelo vas spoštujem in se vam zahvaljujem, da pritiskate na vse nas, da ponovno razmislimo o našem vedenju in iščemo inovativne rešitve," je Thunbergovi in ostalim novodobnim podnebnim aktivistom ter aktivistkam še sporočil Federer.