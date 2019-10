Federer odpovedal pariški masters, Bedene napredoval za osem mest

Švicarski teniški zvezdnik Roger Federer je po zmagoslavju na turnirju v Baslu odpovedal nastop na mastersu v Parizu. Kot je pojasnil, si želi nekaj počitka, da bo nared za zaključni turnir v Londonu. "Zelo sem razočaran, da moram odpovedati masters v Parizu. Moram prihraniti nekaj energije, saj želim na turnirjih serije ATP vztrajati čim dlje. Žal mi je mojih francoskih navijačev, s katerimi se bomo videli prihodnje leto na Roland Garrosu,"je za spletno stran mastersa v Parizu povedal tretji igralec sveta Federer. Pariški prireditelji so sporočili, da bo mesto Švicarja dobil srečni poraženec kvalifikacij.

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković ob začetku pariškega mastersa ostaja na vrhu svetovne lestvice ATP. Nemalo za njim, 320 točk, na drugem mestu zaostaja Španec Rafel Nadal, tretji je Federer. Prvič v karieri pa se je med najboljšo deseterico prebil Italijan Matteo Berrettini, ki je z enajstega napredoval na deveto mesto.

Najboljši Slovenec Aljaž Bedene je napredoval za osem mest in je 64. igralec sveta. Bedene, ki je pretekli teden uspešno nastopal na turnirju na Dunaju in ga je šele v četrtfinalu zaustavil četrti nosilec Francoz Gael Monfils, je po lestvici skočil za osem mest. Med prvimi 500 igralci tenisa na svetu sta od Slovencev le še Blaž Rola, ki je nazadoval na 140. mesto, in Blaž Kavčič, ki je padel na 284.

Lestvica ATP (28. oktober):

1. ( 1) Novak Đoković (Srb) 9545

2. ( 2) Rafael Nadal (Špa) 9225

3. ( 3) Roger Federer (Švi) 6950

4. ( 4) Danil Medvedjev (Rus) 5740

5. ( 5) Dominic Thiem (Avs) 5495

6. ( 6) Alexander Zverev (Germany) 4335

7. ( 7) Stefanos Tsitsipas (Grč) 3830

8. ( 9) Karen Hačanov (Rus) 2830

9. (11) Matteo Berrettini (Ita) 2705

10. (10) Roberto Bautista Agut (Špa) 2575

...

64. ( 72) Aljaž Bedene (Slo) 905

140. (132) Blaž Rola (Slo) 384

284. (264) Blaž Kavčič (Slo) 145