Federer po dveh letih znova v Parizu, Sharma do prvega naslova v karieri

Turnir v njegovi domovini bo na sporedu med 16. in 22. majem, torej osem dni pred začetkom glavnega dela žreba OP Francije. Roger Federer , sicer številka sedem lestvice ATP, je namero o igranju na drugem grand slamu sezone sporočil na Twitterju.

Sharmi prvi naslov v karieri

Avstralska teniška igralka Astra Sharma je zmagovalka turnirja serije WTA vCharlestonu. Na drugem turnirju v tem ameriškem mestu, tokrat z nagradnim skladom 197.500 evrov, je v finalu ugnala Tunizijko Ons Jabeur s 3:6, 7:5, 6:1. Dvoboj je trajal uro in 54 minut, 25-letna Avstralka pa je prišla do prvega naslova na najvišji ravni.

Pred tem je v Singapuru rojena igralka enkrat že igrala v finalu turnirja serije WTA, in sicer pred dvema letoma v kolumbijski Bogoti. Takrat je bila boljša Američanka ruskih korenin Amanda Anisimova.

Prva nosilka Jabeurjeva je prav tako igrala v drugem finalu na najvišji ravni. Prvič je na zadnji stopnički igrala oktobra 2018, ko je bila v Moskvi boljša domačinka Darja Kasatkina.

Tokrat je Tunizijka bolje začela dvoboj in si priigrala prvi niz, tudi v drugem pa je delovala zanesljivo vse do 12. igre. Takrat je Sharmi uspel odvzem servisa, samozavest pa je prenesla v odločilni niz, v katerem je dosegla še tri "breake" in v 33 minutah izgubila le eno igro.

Charleston, WTA (197.500 evrov):



- finale:

Astra Sharma (Avs) - Ons Jabeur (Tun/1) 3:6, 7:5, 6:1