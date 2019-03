Federer po porazu: Ko je bilo treba, je bil Thiem malenkost boljši

"Nisem preveč razočaran. Vedel sem, da bo po prvem nizu moral dvigniti raven igre in to sem občutil tudi na svojem loparju. Igral sem proti nekomu, ki je bil na koncu v malce boljši dnevni formi, ko je to bilo zares potrebno," je po porazu povedal Roger Federer .

"Tako pač je v tenisu. Je frustrirajoče in žalostno, toda v takšnem položaju sem se znašel že mnogokrat. V zadnjih treh tednih sem na igrišču vsak dan. Lahko sem zelo vesel in ponosen na to," je pristavil 37-letnik, ki je v Indian Wellsu lovil 101. lovoriko v karieri. Thiem je bil tokrat premočen, Federer pa ostaja pri 27 osvojenih mastersih. Lani je v finalu Indian Wellsa izgubil proti Juanu Martinu del Potru.

Dominic Thiem je na mastersu v Indian Wellsu osvojil svoj sploh prvi niz na trdi podlagi proti Federerju. "Bil sem osredotočen skozi celoten obračun," je razlagal Thiem. "Moral sem se navaditi na Rogerjevo igro. V prvem nizu je igral neverjetno. To je bilo nekaj povsem drugega kot prejšnji nasprotniki na tem turnirju. Mučil sem se, da sem se vrnil v igro. To je bil dober obračun do samega konca in na koncu sem se moral pošteno boriti, da sem odserviral za zmago," je še pojasnil Thiem. Za Avstrijca, ki se precej bolj domače počuti na peščeni podlagi, je bila to šele druga zmaga nad Top5 igralci na trdi podlagi. Zmago na mastersu je primerjal kar z zmago na grand slamu.