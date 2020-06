Federer potrdil: Zaradi artroskopskega posega nazaj šele v 2021

"Dragi navijači, upam, da ostajate na varnem in zdravi. Pred nekaj tedni sem po tem, ko je prišlo do nazadovanja pri moji začetni rehabilitaciji, moral opraviti dodaten hiter artroskopski poseg na mojem desnem kolenu. Zdaj, zelo podobno kot pred sezono 2017, načrtujem, da si bom vzel potreben čas, da bom stoodstotno pripravljen za igro na moji najvišji ravni. Močno bom pogrešal moje navijače in karavano, a se že veselim, da bom vse skupaj v karavani videl na začetku 2021. Srečno, Roger," je na družbenih omrežjih objavil Federer.

Švicarski zvezdnik, osvajalec rekordnih 20 naslovov na turnirjih za veliki slam, je izpustil uvodni turnir nove sezone, premierni pokal ATP, ki ga je gostila Avstralija. Sezono je odprl z nastopom na OP Avstralije, kjer ga je v polfinalu s 3:0 v nizih ustavil kasnejši zmagovalec SrbNovak Đoković. Prvi poseg zaradi bolečin v kolenu je prestal 19. februarja in uvodoma je odpovedal nastope v Dubaju, Indian Wellsu, Miamiju in OP Francije v Parizu. Z Nemcem Alexandrom Zverevombi se moral pomeriti tudi v kolumbijski Bogoti.