Federer potreboval tri nize za napredovanje proti Medvedevu

Branilec naslova in prvi nosilec turnirja serije masters v Šanghaju, Švicar Roger Federer, je z nekaj težavami premagal Rusa Danila Medvedeva in se s 6:4, 4:6 in 6:4 v nizih uvrstil v tretji krog.

Švicar Roger Federerje zdaj dobil že sedem zaporednih obračunov na šanghajskih tleh, kjer je lani tudi slavil končno zmago. 22-letni Danil Medvedevje bil po največji zmagi v karieri v Tokiu, kjer je za naslov ugnal domačina Keija Nišikorija, izjemno motiviran proti drugemu nosilcu, ki se je moral za zmago močno potruditi. Začel je sicer odlično in dobro izkoriščal hitro igrišče z natančnimi udarci ter dobil skoraj 70-odstotkov vseh točk na mreži (29/42). A nato so se začele težave, Medvedev je nasprotnika prisilil v nizke udarce in mimo njega poslal kar nekaj forehandov. Federer (na fotografiji) proslavlja eno od točk med dvobojem z Medvedevom. FOTO: AP 'Na koncu sem našel rešitev'

Rus, ki je priznal, da so se mu z obračunom proti Federerju uresničile sanje, je odgovoril na zaostanek z 0:1 v nizih in s 6:4 dobil drugega ter izsilil odločilnega tretjega, v katerem pa mu je pri izidu 4:4 zadrhtela roka. V priložnosti za dvojni break je udaril slab forehand, Federer pa je na svoj začetni udarec mirno zaključil tekmo. "V tretjem nizu sem res začel ugotavljati reči, tudi to, kako agresiven ali kako taktičen sem želel, da bi postal dvoboj, s tem, ko sem poskusil vse, pa sem na koncu našel rešitev. To je izvrsten občutek, zato sem bil zelo vesel," je o glasnem proslavljanju zmage dejal Federer. Prvi nosilec lovi 28. naslov na mastersih ATP World Tour, seveda pa pred Novakom Đokovićem brani tudi svoj položaj na drugem mestu računalniške lestvice ATP. Na drugem mestu bo zagotovo ostal, če bo osvojil naslov, in če drugi nosilec Đoković ne pride do finala. Federerja v naslednjem krogu čaka Španec Roberto Bautista Agut, ki je Američana Mackenzieja McDonalda odpravil s 3:6, 6:4 in 6:1. Bautista Agut je pred dvema letoma v polfinalu premagal ravno Đokovića, nato pa ga je v finalu ustavil Škot Andy Murray.