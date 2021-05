Federer prepričljivo v drugi krog, Osaka se poslavlja od Pariza

Rogerja Federerjav naslednjem krogu čaka veliko zahtevnejši Hrvat Marin Čilić, ki je bil boljši od Francoza Arthurja Rinderknecha s 7:6 (6), 6:1 in 6:2. To bo enajsti medsebojni obračun med 20-kratnim zmagovalcem turnirjev za grand slam iz Švice in zmagovalcem odprtega prvenstva ZDA iz leta 2014 s Hrvaške, Švicar pa v zmagah vodi z 9:1. Na drugih obračunih v moški konkurenci, ki so bili doslej odigrani, ni bilo senzacionalnih izpadov, tako kot na nedeljskem uvodnem dnevu, ko se je poslovil četrti nosilec iz Avstrije Dominic Thiem.

Bolj negotovi dvoboji so bili v ženskem delu tekmovanja. Od slovitega pariškega turnirja se je poslovila lanska polfinalistka, Argentinka Nadia Podoroska je morala priznati premoč Švicarki Belindi Bencic, ki je slavila s 6:0 in 6:3. Trenutno druga teniška igralka sveta, Japonka Naomi Osaka, pa je napovedala slovo od odprtega prvenstva Francije v Parizu, potem ko je dobila 15.000 dolarjev kazni, ker je v nedeljo bojkotirala medijske obveznosti po zmagi v prvem krogu. Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam je že pred začetkom turnirja dejala, da si ne želi govoriti z mediji zaradi "psihičnih težav". Kljub temu so ji organizatorji naložili denarno kazen po dvoboju prvega kroga, ko se ni udeležila medijskih obveznosti, obenem pa so ji zagrozili, da jo bodo izključili s turnirja, če se bo še naprej ogibala medijem.

Prek Twitterja pa je 23-letna Japonka sama sporočila, da zapušča turnir. "Mislim, da je najboljše za turnir, druge igralke in moje dobro, da odstopim, da bi se lahko spet vsi posvetili tenisu," je zapisala Osaka na Twitterju in namignila, da bi lahko vzela daljši tekmovalni premor.