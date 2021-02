Federer se bo vrnil v Dohi: Želim si nekaj velikih zmag

"Menim, da je pravi čas, da poskusim znova. Želim si nekaj velikih zmag. Zanje sem pripravljen iti na to dolgo in zahtevno pot," je dejal Federer, ki v karieri še nikoli ni bil tako dolgo odsoten s teniških igrišč.

39-letni Baselčan je v Melbournu namreč nazadnje igral pred skoraj natanko letom dni, ko je v polfinalu OP Avstralije izgubil proti poznejšemu zmagovalcu, SrbuNovaku Đokoviću. Nato je v sezono posegla pandemija covida-19, Federer pa je junija lani pred nadaljevanjem sezone sporočil, da bo zaradi operacije kolena izpustil preostanek leta 2020.

Letošnje cilje je podredil predvsem nastopu v Wimbledonu in na olimpijskih igrah."Po Dohi bi rad nastopil še na enem turnirju pred sezono na pesku. Osredotočen pa sem na nastop v Halleju, Wimbledonu in na OI," je za SRFdejal Švicar. V karieri mu od velikih uspehov manjka zgolj posamična zlata olimpijska kolajna. Srebro je osvojil v Londonu leta 2012. Nastop na letošnjem OP Avstralije, ki je tik pred vrati, je odpovedal zaradi družinskih in fizičnih razlogov.