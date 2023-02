Federer se mogoče vrača v Wimbledon: zahteva nekaj posebnega

Osemkratni zmagovalec slovitega angleškega turnirja za grand slam naj bi na mizi imel ponudbo BBC-ja, ki želi, da bi Roger Federer na njegovih televizijskih programih med Wimbledonom komentiral in analiziral dvoboje najboljših teniških igralcev na svetu.

Kljub ponudbi angleški mediji poročajo, da je Federer od BBC-ja zahteval "nekaj posebnega". Slovita televizijska hiša želi z zvenečim imenom zamenjati odhajajočo komentatorko Sue Barker, ki je tudi bila profesionalna teniška igralka.

"Mislim, da lahko Roger igra kjer koli želi, saj bo dobrodošel povsod. Tenis pozna zelo dobro, rad ga ima in spoštuje ga. Zagotovo bi bilo čudovito, če bi ga znova videli v tenisu. Lepo je, ko so vključeni nekdanji igralci, ki imajo veliko izkušenj," je možnosti, ki so na voljo 20-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam opisal strokovni komentator Eurosporta Alex Corretja.