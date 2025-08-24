Svetli način
Federer sedmi športnik v klubu milijarderjev

Basel , 24. 08. 2025 11.36 | Posodobljeno pred 9 dnevi

J.B.
Legendarni švicarski teniški igralec Roger Federer je postal sedmi športnik v zgodovini, čigar vrednost je presegla milijardo dolarjev (850 milijonov evrov), poroča portal Forbes.

Roger Federer je ocenjen na 940 milijonov evrov.
Roger Federer je ocenjen na 940 milijonov evrov. FOTO: AP

Švicarski as, ki je kariero zaključil leta 2022, po oceni portala Forbes trenutno razpolaga z 1,1 milijarde dolarjev oziroma 940 milijoni evrov. Ključen delež pri tem ima lastniški delež v švicarski znamki športne obutve in oblačil On.

V času kariere je Roger Federer zgolj s sponzorskimi pogodbami in poslovnimi projekti zunaj igrišča zaslužil okrog 850 milijonov evrov. Posebej izstopa podatek, da je kar 16 let zapored držal naziv najbolje plačanega igralca v karavani, čeprav sta Novak Đoković in Rafael Nadal s turnirskimi nagradami zbrala več. Leta 2020 je njegov zaslužek pred obdavčitvijo dosegel kar 90 milijonov evrov – več kot katerikoli drug športnik na svetu.

Federer ni prvi tenisač na listi milijarderjev. Ion Iriac je svoje bogastvo ustvaril s premišljenimi naložbami.
Federer ni prvi tenisač na listi milijarderjev. Ion Iriac je svoje bogastvo ustvaril s premišljenimi naložbami. FOTO: Profimedia

Federer je tako postal šele drugi teniški igralec v tem ekskluzivnem klubu, poleg Romuna Iona Iriaca, ki si je po padcu komunizma ustvaril bogastvo z investicijami. Na seznamu so tudi košarkarske legende Michael Jordan, Magic Johnson in LeBron James, nekdanji košarkar Milwaukeeja Junior Bridgeman ter golfist Tiger Woods. Prav Woods in James sta edina, ki sta milijarderski status dosegla še med aktivnim igranjem.

V "klubu" milijarderjev je tudi soigralec Luke Dončića LeBron James.
V "klubu" milijarderjev je tudi soigralec Luke Dončića LeBron James. FOTO: Profimedia

Forbes je objavil tudi lestvico najbolje plačanih aktivnih tenisačev v zadnjem letu. Na vrhu je že drugo leto zapored Carlos Alcaraz, ki je zaslužil 41 milijonov evrov. V eni sezoni so več uspeli zaslužiti le Federer, Novak Đoković in Naomi Osaka.

Na drugem mestu je Jannik Sinner, trenutna številka ena, ki z Alcarazom vse bolj kroji podobo sodobnega tenisa. Italijan je v letu dni zaslužil dobrih 40 milijonov – skoraj dvakrat več kot lani. Od tega je samo z nagradami na turnirjih pobral 19 milijonov, kar je tretji največji znesek, odkar Forbes spremlja podatke.

Tretje mesto je z nekaj manj kot 32 milijoni zasedla Coco Gauff, ki je postala tudi najbolje plačana športnica sveta v preteklem letu. Gre za prvo leto po 2010, ko so prva tri mesta zasedli športniki, mlajši od 30 let – takrat Federer, Marija Šarapova in Nadal.

Najbolje plačanih deset tenisačev je skupaj zaslužilo 243 milijonov evrov, kar pomeni 16 odstotkov več kot leto prej. Kljub temu številka še vedno ostaja pod rekordno ravnijo iz leta 2020, ko je znašala 292 milijonov evrov.

