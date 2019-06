Federer slavil jubilejno 10. zmago v Halleju

Roger Federer, tretji na lestvici ATP in prvi nosilec v Halleju, je brez velikih težav odpravil tekmeca. Belgijec David Goffin, 33. na lestvici ATP, je še pretil Švicarju v prvem nizu, ki ga je slednji dobil po podaljšani igri (7 : 2), v drugem nizu pa tekmecu ni dal možnosti (6 : 1), ta niz je trajal le pol ure, dvoboj pa uro in 26. minut.

Goffin je v polfinalu izločil Italijana Mattea Barrettinija, Federer pa Francoza Pierre-Huguesa Herberta. Za 37-letnega Federerja je to že 10. osvojeni turnir na travi v Halleju, le dvakrat v zgodovini tega turnirja je izgubil proti igralcema iz prve deseterice (leta 2001 proti Avstralcu Patricku Rafterju in leta 2005 proti Rusu Maratu Safinu). Za Švicarja je bil to že 13. nastop v Halleju, nazadnje je slavil leta 2017, prvič pa leta 2003. Federer je s tem osvojil tudi že 102. ATP turnir v svoji uspešni karieri. Letošnji nagradni sklad na turnirju je znašal 2.081.830 evrov.