Federer tokrat brez izgubljenega niza, slovo Nišikorija, Jakupovičeva dalje v dvojicah

Federer je za zmago v 3. krogu US Opena potreboval vsega uro in 23 minut.

De Minaur izločil finalista US Opna 2014 Nišikorija

Avstralski teniški igralec Alex de Minaur je v tretjem krogu odprtega prvenstva ZDA presenetil finalista leta 2014 Japonca Keija Nišikorija. Dvajsetletnik, ki zaseda 38. mesto na lestvici ATP, je zmagal s 6:2, 6:4, 2:6 in 6:3. De Minaur je prišel do prve zmage proti kateremu od igralcev iz prve deseterice na svetovni kakovostni lestvici.

Napredovanje si je priigrala tudi tretja nosilka v ženskem delu turnirja, Čehinja Karolina Pliškova. V tretjem krogu je izločila Tunizijko Ons Jabeur s 6:1, 4:6, 6:4.

Jakupovičeva napredovala

V prvem krogu odprtega teniškega turnirja ZDA v New Yorku si je od treh slovenskih igralk v ženskih dvojicah napredovanje že priigrala Dalila Jakupovič, medtem ko sta Katarina Srebotnik in Tamara Zidanšek izpadli. Jakupovičeva je moči združila z Američanko Sabrino Santamario, uvodoma pa sta premagali ameriški par Francesca Di Lorenzo/Ann Li s 6:1 in 6:0. Srebotnikova je z Belorusinjo Lidzijo Marozavo morala priznati premoč tretjim nosilkama, Kanadčanki Gabriela Dabrowski ter Kitajki Yi-Fan Xu, s 7:5 in 6:4. Že pred tem je izpadla Tamara Zidanšek, ki je s Švedinjo Rebecco Peterson igrala proti Japonki Shuko Aoyama in Srbkinji Aleksandri Krunić, izgubili sta z 2:6 in 1:6.