Federer upa, da se bo na teniška igrišča vrnil septembra

Švicarski teniški superzvezdnik Roger Federer je dejal, da upa, da si bo še letos opomogel po zadnji operaciji kolena in se na vrhunske teniške turnirje lahko v celoti vrnil v prihodnji sezoni. Njegov cilj je vrnitev na Laver Cupu v Londonu od 23. do 25. septembra in nato na domačem turnirju v Baslu od 24. do 30. oktobra.

"Kako, zakaj in kaj narediti, še ne vem, za zdaj gre zgolj za idejo," je 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam in nekdanji prvi igralec sveta dejal v intervjuju, objavljenem v nedeljo, za švicarski dnevnik Tagesanzeiger, je poročala francoska tiskovna agencija AFP Federer, ki bo avgusta dopolnil 41 let, ni igral od četrtfinalnega poraza v Wimbledonu pred skoraj letom dni, zadnja operacija kolena pa je bila njegova tretja v 18 mesecih. icon-expand Roger Federer FOTO: AP "Sam pri sebi sem zelo radoveden, kaj bo sledilo," je dejal Federer. "A imam upanje, daleč sem že prišel. Nisem zelo oddaljen od cilja. Naslednji trije ali štirje meseci bodo izjemno pomembni." Federer je za švicarsko televizijsko postajo SRF v soboto povedal, da se "trenutno osredotoča na svoje telesno stanje, da ne bo preobremenjenosti" in hodi v telovadnico "pet do šestkrat na teden". Federer, ki je v svoji karieri osvojil 103 turnirskih naslovov, je leta 2021 odigral le 13 dvobojev, leta 2020 pa le šest. Trenutno je na svetovni jakostni lestvici ATP na 50. mestu, kar je najnižje v 22 letih.