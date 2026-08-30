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Federer sprejet v hram slavnih: ganljiv poklon legendarnemu tenisaču

New York, 30. 08. 2026 12.48 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Roger Federer

Roger Federer je doživel veliko čast. Švicarskega zvezdnika so v soboto na slovesnosti v Newportu na Rhode Islandu v ZDA uradno sprejeli v mednarodni teniški hram slavnih (International Tennis Hall of Fame) kot člana generacije 2026.

Švicarski teniški zvezdnik Roger Federer je postal član ekskluzivnega teniškega kluba. Med čustvenim nagovorom je večkrat potočil solze, dogodek pa je označil za eno največjih časti v svojem življenju. Švicarja je na oder pospremila žena Mirka Federer, ob omembi njene podpore in svoje družine pa so 45-letnega teniškega asa premagala čustva. Federer je postal šele drugi švicarski predstavnik v hramu slavnih, takoj za Martino Hingis, ki je to čast doživela leta 2013. Skupaj s Federerjem so v kategoriji sodelavcev, za prispevek k tenisu, sprejeli tudi priznano ameriško športno novinarko in nekdanjo igralko Mary Carillo.

Slovesnost je znova obudila spomine na Federerjevo veličastno kariero, v kateri je osvojil 20 turnirjev za veliki slam, 103 turnirje serije ATP ter preživel rekordnih 237 zaporednih tednov na prvem mestu teniške jakostne lestvice. Z uradnim sprejemom pet let po njegovem zadnjem uradnem dvoboju v Wimbledonu v posamični konkurenci leta 2021 je Federer dokončno dobil svoje zasluženo mesto med največjimi legendami v zgodovini športa.

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Švicarska legenda se je od tenisa poslovila leta 2022. Svojo izjemno kariero je uradno končal septembra 2022 na Laverjevem pokalu v Londonu. "To je ena največjih časti v mojem življenju," je dejal Federer. "Temu pravijo hram slavnih, a slava nikoli ni bila moj cilj. Moj cilj je bil, da bi svoje življenje preživel ob početju tistega, kar imam rad, z ljudmi, ki to prav tako ljubijo," je bil ganjen Švicar.

Roger Feder je bil vidno ganjen ob sprejemu v teniški hram slavnih.
Roger Feder je bil vidno ganjen ob sprejemu v teniški hram slavnih.
FOTO: AP

V sproščenem uvodu je osemkratni zmagovalec Wimbledona povzel svojo kariero skozi nekatere manj znane statistične mejnike. "Ne govorim o očitnih statistikah, kot sta število naslovov na turnirjih za grand slam ali število tednov na prvem mestu lestvice. Govorim o številkah, ki zares pričarajo pravo sliko. V obdobju med letom 1998, ko sem začel nastopati na turneji ATP, in letom 2022, ko sem končal kariero, sem nosil več kot 5000 naglavnih trakov. To je več, kot sta jih skupaj nosila Bjorn Borg in John McEnroe," se je pošalil.

Skozi celotno kariero nosil več kot 7000 parov nogavic

"In če se vam to zdi impresivno, nosil sem verjetno več kot 7000 parov nogavic. To je verjetno dvakrat več, kot so jih nosili moji nasprotniki, saj sem jaz nosil dva para hkrati," je nadaljeval v šaljivem tonu. "A v resnici ni mogoče izmeriti, kaj pomeni biti tukaj. Težko je to ubesediti," je dejal Federer in se ozrl na svojo pot – od 13-letnega pobiralca žogic na turnirju ATP v Baslu do teniškega vrha.

Roger Federer ob svojem idolu Stefanu Edbergu.
Roger Federer ob svojem idolu Stefanu Edbergu.
FOTO: AP

"Resnično se želim zahvaliti vsakemu pobiralcu žogic, ki je ure in ure stal ob igrišču med mojimi – oziroma našimi – dvoboji. Vidim vas. Hvala vam. Bil sem na vašem mestu." Federer si je moral obrisati solze, ko je omenil svojega idola Stefana Edberga, druge teniške zvezdnike, družino in strokovno ekipo, ki so ga navdihovali skozi celotno kariero.

"Zdaj potrebujem robčke, sončna očala in vse mogoče, da se zaščitim," se je pošalil. "Kakšen prizor. To je bila neverjetna pot," je dejal Federer. "Zame mednarodna teniška hiša slavnih predstavlja odlično priložnost za oziranje v preteklost, pa tudi za pogled v prihodnost," je dodal.

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"Kot vidite, še vedno pišem svoje ljubezensko pismo tenisu. Moja igralska kariera se je končala, a tenis bo vedno stal na stičišču vsega, kar mi največ pomeni: moje družine, najinih prijateljstev, preteklih 40 let in prihodnosti, ki jo gradimo. Tenis je tisti, ki je vse to omogočil."

Roger Federer tenis

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