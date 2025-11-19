Svetli način
Drugi športi

Federer uvrščen v dvorano slavnih: To mi je v veliko čast

Ljubljana, 19. 11. 2025 15.48 | Posodobljeno pred eno minuto

Nekdanji teniški as Roger Federer, ki je v svoji blesteči karieri 310 tednov zasedal prvo mesto na svetovni lestvici, je bil izvoljen v dvorano slavnih. Legendarni Švicar je osvojil 103 naslove na turneji ATP, takoj za Američanom Jimmyjem Connorsom (109). Federer je dvignil tudi 20 velikih trofej in osvojil 28 mastersov ATP 1000.

"V veliko čast mi je biti sprejet v mednarodno teniško dvorano slavnih in stati ob boku toliko velikim zmagovalcem te igre," je za mednarodno zvezo dejal Roger Federer. "Skozi svojo kariero sem vedno cenil zgodovino tenisa in zgled tistih, ki so prišli pred mano. Bilo je nekaj posebnega, ko mi je novico sporočila švicarska zveza, obkrožen sem bil z naslednjo generacijo igralcev, na mestu, kjer se je začela moja pot," je še povedal švicarski zvezdnik.

"To, da me šport in moji vrstniki na ta način prepoznajo, je velika čast. Veselim se obiska Newporta prihodnji avgust, da bom s teniško skupnostjo proslavil ta poseben trenutek," je zatrdil Federer, ki sta ga o umestitvi v dvorano slavnih preko telefonskega klica obvestila Stefan Edberg in Boris Becker, dva nekdanja igralca, ki sta navdihnila kariero švicarskega superzvezdnika.

Federer je od februarja 2004 do avgusta 2008 lastnik rekorda po številu zaporednih tednov na prvem mestu svetovne lestvice, in sicer z 237 tedni. Petkrat je osvojil prvo mesto na končni lestvici sezone, 13-krat je prejel nagrado Stefan Edberg Sportsmanship Award, med letoma 2003 in 2021 pa je bil rekordnih 19 let zaporedoma izbran za najbolj priljubljenega igralca navijačev na turneji ATP.

Generacija 2026, v kateri je tudi športna komentatorka in novinarka Mary Carillo, bo uradno sprejeta v teniško dvorano slavnih med slovesnostjo v Newportu na Rhode Islandu od 27. do 29. avgusta prihodnje leto.

