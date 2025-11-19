Federer uvrščen v dvorano slavnih: To mi je v veliko čast

"V veliko čast mi je biti sprejet v mednarodno teniško dvorano slavnih in stati ob boku toliko velikim zmagovalcem te igre," je za mednarodno zvezo dejal Roger Federer. "Skozi svojo kariero sem vedno cenil zgodovino tenisa in zgled tistih, ki so prišli pred mano. Bilo je nekaj posebnega, ko mi je novico sporočila švicarska zveza, obkrožen sem bil z naslednjo generacijo igralcev, na mestu, kjer se je začela moja pot," je še povedal švicarski zvezdnik.

"To, da me šport in moji vrstniki na ta način prepoznajo, je velika čast. Veselim se obiska Newporta prihodnji avgust, da bom s teniško skupnostjo proslavil ta poseben trenutek," je zatrdil Federer, ki sta ga o umestitvi v dvorano slavnih preko telefonskega klica obvestila Stefan Edberg in Boris Becker, dva nekdanja igralca, ki sta navdihnila kariero švicarskega superzvezdnika.