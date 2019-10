Federer v domačem Baslu zmagal še desetič, Thiem pa prvič na domačem Dunaju

Tako kot skozi celotni turnir tudi v finalu 38-letni Roger Federernasprotniku ni ponudil možnosti za zmago. Danes je za končno slavje potreboval uro in devet minut, De Minaurju pa ni ponudil niti ene možnosti za odvzem servisa.

Federer je vsakič, ko je zaigral v rojstnem Baslu, prišel do finala, letos pa se je še v deseto in tretje leto zapored razveselil končnega slavja. Deset turnirskih zmag ima Federer tudi v Halleju, kjer je do tega uspeha prav tako prišel v letošnji sezoni.

Švicar je v Baslu prvič v finalu igral leta 2000, nazadnje pa v finalu izgubil leta 2013, ko ga je ugnal Argentinec Juan Martin del Potro. Od takrat je tam nanizal 25 zaporednih zmag.

Skupno je bil za Federerja to 157. finale, Basel 2019 pa je njegov še 103. turnirski naslov, četrti v tej sezoni. Dvajsetletni De Minaur je zaigral v četrtem finalu letos in ostaja pri treh lovorikah. Te si je priigral v Sydneyju, Atlanti in Zhuhaiju.

Thiem Kitzbühlu dodal še Dunaj

Finale teniškega turnirja ATP na Dunaju z nagradnim skladom 2,4 milijona evrov je dobil domačin Dominic Thiem, ki je tako postal prvi Avstrijec, ki je dobil oba domača turnirja (Kitzbühel in Dunaj). V finalu je s 3:6, 6:4 in 6:3 premagal Argentinca Diega Schwartzmanain prišel do 16. lovorike ATP v karieri.