Federer po predaji Mannarina v drugem krogu, odstopila tudi Serena

Osemkratni zmagovalec turnirja v Wimbledonu je sicer dobro začel in osvojil prvi niz, potem pa je vajeti igre prevzel 33-letni Francoz. Slednjega je v prvem krogu OP Francije premagal Aljaž Bedene, toda na travi je tenisač iz Montmorencyja še posebej nevaren. Rogerju Federerju je povzročal vse več preglavic in dobil naslednja dva niza, v četrtem pa mu je Švicar vzel servis, pri izidu 4:2 pa je po menjavi smeri Adrianu Mannarinu obrnilo koleno. Po zdravniškem premoru je še poskušal, a vidno načet, zaradi česar je na začetku odločilnega petega niza predal dvoboj.

Serena po poškodbi odstopila

Prav tako 39-letna Serena Williams je po preklicu nastopa na olimpijskih igrah v Tokyu predala tudi svoj dvoboj v prvem krogu Wimbledona proti Aliaksandri Sasnovič. Pri vodstvu 3:1 v prvem setu je sedemkratni šampionki v Londonu spodrsnilo na travi in poškodovala je lev gleženj. Osrednje igrišče je za krajši čas zapustila in po povratku na igrišče je Belorusinja izid izenačila na 3:3. Takrat je v solzah zaradi bolečin Američanka zapustila sveto travo. Williamsova je imela že pred začetkom turnirja nekaj težav z desno stegensko mišico, ki je bila močno povita. "Lepo je bilo igrati v tem vzdušju, ampak zmagati na tak način, seveda ni prijetno. Serena je velika šampionka in želim ji čimprejšnje okrevanje. Sama si želim v Wimbledonu ostati čim dlje in osrečiti tukajšnje občinstvo," je po koncu dvoboja dejala Belorusinja.