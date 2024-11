Federer v srce parajočem pismu: Nisi bil le moj rival, ampak tudi velik prijatelj

"Španijo si naredil ponosno. Nate je ponosen ves teniški svet," je še dejal Švicar, ki se je s Špancem v karieri pomeril na 40 dvobojih, od katerih jih je 24 dobil Nadal. "Velikokrat si me premagal, večkrat, kot je uspelo meni. Izzval si me na načine, kot to ni uspelo nikomur drugemu. Prisilil si me, da sem na novo premislil svojo igro, zamenjal sem celo velikost loparja v upanju na kakršno koli prednost," je nadaljeval Švicar.

Par se je prvič srečal leta 2004 na odprtem prvenstvu v Miamiju, kmalu po tem, ko je Federer postal številka ena na svetu, Nadal pa je bil star le 17 let. "Mislil sem, da sem na vrhu sveta. In sem bil naslednja dva meseca, dokler nisi stopil na igrišče v Miamiju v svoji rdeči majici brez rokavov, mi pokazal svoje bicepse ter me prepričljivo premagal. Takrat sem vedel, da napovedi o prihodu mladega igralca z Majorke, ki bo osvajal turnirje za grand slam, niso le govorice," se je še spomnil zdaj 43-letni Federer, ki se je leta 2022 poslovil na Laverjevem pokalu v Londonu in to prav v igri parov skupaj z Nadalom.