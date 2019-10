Federer vse bližje Connorsu

Roger Federer je že napovedal nekaj nastopov za sezono 2020, zato se zdi vse bolj verjetno, da bi se ob koncu bogate kariere lahko zavihtel na vrh lestvice. Jimmy Connors , ki se je upokojil leta 1996, je kariero končal s 1274 zmagami, kar pomeni, da je bil v svojih dvobojih 81,88-odstotno uspešen. Švicar je z 82,12 odstotka nekoliko uspešnejši, še bolj uspešna pa sta trenutni številka ena in dve moškega tenisa, Srb Novak Đoković (82,69) in Španec Rafael Nadal , ki ima s 83,14 odstotka najvišje razmerje zmag in porazov. Sicer 33-letnemu Špancu do 1500 nastopov manjka še precej, trenutno jih je na četrtem mestu zbral 1163, Đoković jih ima na šestem 1066.

Na tretjem mestu je s 1310 nastopi ČehIvan Lendl. Federer je za 1232. zmago v karieri na domačem turnirju, ki poteka v dvorani, gladko v 54 minutah s 6:2 in 6:1 nadigral nemškega kvalifikanta Petra Gojowczyka. Švicar pa se zagotovo ne misli ustaviti, 38-letnik si v Baslu želi osvojiti še 103. turnir v karieri. Največ posamičnih turnirskih zmag, 109, ima ravno Connors. "Mislim, da je bil dober dvoboj. Hitro sem bil pri žogi in nisem potreboval veliko časa, da sem se navadil na razmere, kar je dobro," je po dvoboju prvega kroga povedal Federer, zmagovalec 20 turnirjev velike četverice. Federer ima zdaj na domačem turnirju, na katerem brani zmago, razmerje zmag in porazov 72:9, to pa je bila njegova 21. zaporedna zmaga v Švici. Tretji igralec sveta, ki je v vseh štirinajstih primerih, ko je zaigral v Baslu, prišel do finala, je letos zmagal na turnirjih v Dubaju, Miamiju in Halleju, kjer ima Švicar na edinem turnirju do zdaj deset turnirskih zmag. Štirinajst finalnih nastopov na enem turnirju je sicer rekordno število doseženih finalov na enem turnirju v moderni dobi tenisa.

V drugem krogu Federerja čaka zmagovalec dvoboja med Moldavcem Radujem Albotom in Srbom Dušanom Lajovićem.

Federer, zmagovalec zadnjih dveh domačih turnirjev na trdi podlagi, je v Baslu nazadnje izgubil v finalu leta 2013, ko ga je ugnal Argentinec Juan Martin del Potro.