Federer z zmago po 405 dneh odstotnosti

"Ko si utrujen, ne veš, ali so to samo mišice, ali kaj drugega. Ampak pomembno je, da vidim, kako se bom počutil jutri ali v naslednjih šestih mesecih. Ni se lahko vrniti po toliko časa pri mojih letih, ampak ob sebi imam res izjemne ljudi, ki so mi ves čas pomagali in spodbujali," je po dvoboju na vprašanje o fizičnem stanju odgovoril Federer.

Prvi dvoboj po več kot letu dni premora je bil namreč za 39-letnega Švicarja zahteven. Ob številnih zgrešenih udarcih se je poznala dolga odsotnost, vseeno pa je Baselčan po skoraj dveh urah in pol unovčil izkušnje in ugnal britanskega tekmeca po "winnerju" z bekhendom. "Tudi če bi izgubil bi bil vesel, da sem nazaj na igrišču. Seveda je zmagati še toliko slajše, posebej z bekhendom po liniji. Z Danom sva skupaj trenirala, je res dober partner. Odigrala sva 20 nizov in zdaj kar nadaljevala,"je po dveh urah in 26 minutah na igrišču z nasmeškom na obrazu razlagal veteran.

Prvi niz je dobil po podaljšani igri, v drugem pa je udaril Britanec in po hitrem "breaku" zdržal pritisk v ključnih trenutkih in izsilil odločilni niz. V njem sta imela tako Švicar kot Britanec nekaj priložnosti, da prideta do odločilnega odvzema servisa.