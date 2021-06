Mladi Kanadčan v Halleju izločil Federerja

Enaindvajseti igralec sveta je Švicarja, sicer petega nosilca, s katerim se je meril prvič, premagal s 4:6, 6:3 in 6:2. Dvoboj osmine finala je trajal slabi dve uri, Roger Federer je dobro začel in dobil uvodni niz, nato pa se je razpletlo po željah Kanadčana, ki je dobil naslednja dva. "Roger je moj idol. Počaščen sem, da sem sploh lahko igral proti njemu, nisem si mislil, da bo on še igral, ko bom jaz začel kariero. Zmage pa nikakor nisem pričakoval, ko sem videl, da ga lahko uženem, sem postal nervozen. A se to ni poznalo na igri, odigral sem skoraj popoln dvoboj," je dejal Kanadčan, ki ima tako kot Švicar rojstni dan 8. avgusta, le da je njegov idol skoraj dvakrat starejši, letos bo star 40 let.

Federer je bil branilec naslova na turnirju, na katerem je zmagal že desetkrat. Švicarju turnir služi kot priprava na turnir za grand slam v Wimbledonu, kjer je turnir dobil že devetkrat. Turnir na londonski "sveti" travi se bo začel 28. junija. To ni preveč dober obet za Federerja, ki je letos imel operacijo kolena in je na OP Francije v Roland Garrosu kljub zmagi in preboju v četrti krog predal dvoboj in predčasno zaključil nastope na pariškem pesku. Nekdanja številka 1 svetovnega tenisa je v Parizu letos premagal tri tekmece, nato pa je dvoboj proti Italijanu Matteu Berretiniju predal brez boja.

Auger-Aliassime upa, da bo v Halleju osvojil svoj prvi naslov ATP v karieri, potem ko je doslej izgubil vseh osem finalnih dvobojev, vključno s turnirjem na travnatem igrišču v Stuttgartu prejšnji teden.