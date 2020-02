Federerjevo zmago nad Nadalom gledalo rekordnih 51.954 ljudi

Teniška zvezdnika Španec Rafael Nadal in Švicar Roger Federer sta se pomerila v južnoafriškem Cape Townu, kjer so pripravil teniško igrišče na stadionu, kjer so bile tekme za svetovno prvenstvo v nogometu leta 2010. Na tribunah se je zbralo rekordnih 51.954 ljudi, največ na kakšnem teniškem dvoboju, Federer pa je zmagal s 6:4, 3:6 in 6:3.

Nadal (levo) je v nekem trenutku skočil na Federerjevo stran mreže. FOTO: AP Južnoafriški organizatorji so nato ponosno objavili, da so popravili prejšnji rekord, ko je Roger Federer novembra lani v Ciudad de Mexicu premagal Nemca Alexandra Zvereva pred 42.517 gledalci. "Prvič sem v Cape Townu, prvič sem igral v Južni Afriki, to zame pomeni veliko več kot zgolj odigrano teniško partijo," je povedal Federer, ki je prvič po mladinskih kategorijah igral v domovini svoje matere Lynette. Dodal je: "Iz otroštva imam lepe spomine na dni, ki sem jih preživel v Južni Afriki." Dvoboj je bil dobrodelen, v fundacijo Federerja je za izobraževalne in športne programe, namenjene afriškim otrokom, prišlo dodatnih 3,5 milijona dolarjev (3,197 milijona evrov). Vrhunci ekshibicije v Cape Townu: Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke