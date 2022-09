Federerju se je uresničila želja: V dvojicah bo nastopil skupaj z Nadalom

Švicarju in Špancu bosta nasproti stala Američana Jack Sock in Frances Tiafoe .

Na Laverjevem pokalu nastopata ekipi Evrope in sveta, ki ju sestavlja po šest igralcev. V vsako izmed ekip se avtomatsko uvrstijo trije najboljši posamezniki na ATP-jevi ranking lestvici na prvi ponedeljek po Odprtem prvenstvu Francije, preostale tri pa izbereta kapetana ekip Bjorn Borg (ekipa Evrope) in John McEnroe (ekipa sveta).

Tenisači odigrajo 12 tekem v treh dnevih, in sicer devet posamičnih in tri v dvojicah. Prvi tekmovalni dan so zmage vredne eno točko, drugi dan so vredne dve točki in tretji dan tri točke. Zmaga tista ekipa, ki prva doseže (ali preseže) 13 točk. Vsak izmed tenisačev igra enkrat med posamezniki, vsaj štirje od šestih tenisačev pa igrajo dvojice. Vse tekme se igrajo tri sete, v tretjem tiebreaker traja deset točk.