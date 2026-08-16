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Felix Lebrun znova usoden za Darka Jorgića

Malmö , 16. 08. 2026 16.55 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
STA
Darko Jorgić

Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je na turnirju WTT Europe smash v švedskem Malmöju v polfinalu izgubil proti Francozu Felixu Lebrunu z 0:4. Slednjega v finalu čaka Japonec Tomokazu Harimoto, ki je bil v prvem polfinalnem obračunu boljši od rojaka Sore Matsushime s 4:3.

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić tudi v petem medsebojnem obračunu ni bil kos trenutno petemu igralcu na jakostni lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze (ITTF) Felixu Lebrunu iz Francije. Osemindvajsetletni Hrastničan, trenutno 15. igralec na svetu, v Malmöju ni našel zdravila za igro devet let mlajšega tekmeca iz Montpelliera, v uvodnih dveh nizih je zbral po pet točk.

V tretjem nizu je bilo izenačeno do izida 5:5, nato je Lebrun nanizal pet zaporednih točk in povedel z 10:5, na koncu pa slavil z 11:8. Četrti niz je bil bolj ali manj preslikava tretjega, po izidu 4:4 je v Malmö Areni zagospodaril Francoz in gladko zmagal z 11:5.

"Felix je bil danes preprosto premočan, kar potrjuje tudi izid. Res je, da je igral dobro, ni delal tistih lahkih napak, ki sem jih jaz delal, predvsem pa sem slabše vračal njegove servise. Za nameček je imel še rešitve za vse moje zamisli. Čeprav je bila to moja najslabša igra na tem turnirju, sem lahko, če potegnem črto, s turnirjem zadovoljen. Nekaj posebnega je igrati zadnji dan turnirja," je po porazu dejal Jorgić, ki bo na svetovni lestvici verjetno pridobil dve, morda tudi tri mesta.

Darko Jorgić
Darko Jorgić
FOTO: Profimedia

"Bolj pomembno je, da sem prišel do dobre igre, kar je dobra napoved za evropsko prvenstvo, ki se vse bolj približuje," je za Namiznoteniško zvezo Slovenije dejal Jorgić, ki je na kakovostnem švedskem turnirju v prvem dvoboju ugnal rojaka Denija Kožula s 3:1.

V naslednjem krogu je bil boljši od Belgijca Cedrica Nuytincka s 3:0, v osmini finala od Nemca Dimitrija Ovčarova s 3:1, v četrtfinalu pa še od Egipčana Omarja Assarja s 4:2.

Jorgić in Kožul sta združila moči v konkurenci dvojic, kjer ju je ustavila domača naveza Kristian Karlsson - Anton Källberg s 3:2 v nizih.

Oba slovenska namiznoteniška igralca pilita formo za evropsko prvenstvo, ki bo med 11. in 18. oktobrom v Ljubljani.

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