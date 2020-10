Roglič dobil tudi deseto etapo in si znova nadel rdečo majico!

Primož Roglič je po zmagi na prvi in osmi etapi dobil še ravninsko, deseto etapo letošnje Vuelte, na kateri sicer brani lanskoletno skupno zmago. Tokrat je s pametno vožnjo do samega zaključka izkoristil zadnji vzpon in se z navidezno lahkoto odpeljal od konkurence. Sprva je po podatkih organizatorja kazalo, da je primerjavi z vodilnim Richardom Carapazom pridobil tri sekunde, nato pa so organizatorji ob uradnih rezultatih izbrisali prednost Rogliča in vsem pripisali enak čas. Ko je že kazalo, da bo po deseti etapi v rdečem Carapaz, so organizatorji znova pregledali posnetke in preučili čase tekmovalcev. Odločili so se, da obveljajo prvotni časi, torej, da si je Roglič privozil tri sekunde prednosti pred Carapazom, kar je pomenilo, da imata po desetih etapah enak čas. To pa pomeni, da je Roglič znova oblekel rdečo majico.