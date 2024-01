Ferci so prva ovira, ki mora nujno pasti

Slovenija bo na prvenstvih stare celine nastopila 14., za začetek pa se bo v skupini D pomerila proti debitantom s Ferskih otokov.

V slovenski vrsti se še kako zavedajo zahtevnega testa proti motiviranim tekmecem. Kljub temu so prepričani, da lahko s pravim pristopom in čvrsto obrambo osvojijo prvih par točk in postavijo temelje za nadaljevanje prvenstva.

"Ferski otoki so izredno resna reprezentanca. Kakorkoli mi ali pa širša javnost mislimo, da so to neki 'eksoti', ker so prvič na prvenstvu, jih je treba vzeti maksimalno resno," je v sredo pred prvim treningom v Berlinu opozarjal slovenski selektor Uroš Zorman.