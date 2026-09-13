Ferencvaroš odčital lekcijo nerazpoloženim Krimovkam

Krimovke je po uvodnem porazu proti romunskim tekmicam tokrat čakalo zahtevno gostovanje na obrobju madžarske prestolnice. Madžarke, pri katerih igra tudi nekdanja slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie, so v svojem prvem dvoboju odpravile črnogorsko Budućnost. Ferencvaros je v zadnjih treh sezonah vselej končal v četrtfinalu lige prvakinj, že v lanski sezoni pa so Madžarke v skupini dvakrat ugnale Ljubljančanke. Na tokratnem obračunu so spet pokazale vso svojo kakovost, tekmicam iz slovenske prestolnice niso pustile nobenih možnosti in vpisale še drugo prepričljivo zmago v tej sezoni. Rokometašice Krima so v novo evropsko sezono v ligi prvakinj tako krenile z dvema bolečima porazoma. Pri krimovkah je bila s šestimi goli najuspešnejša Liliane Martins Mario, po štiri gole sta dodali Lana Puncer in Ema Maria Marković. Pri Ferencvarosu je bila najboljša prav Omoregie s sedmimi goli, šest jih je vpisala Petra Anna Simon. Odlična je bila tudi domača vratarka Blanka Böde-Biro, ki je zbrala 17 obramb.

Izkušeni Nina Zulić in Ana Abina sta lahko le nemočno opazovali premoč rokometašic Ferencvaroša. FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenke so naredile preveč napak, po nekaj zgrešenih priložnostih v uvodnih minutah pa so kakovostne Madžarke hitro prišle do izdatnejše prednosti petih golov pri 8:3. Razpoložena je bila tudi vratarka Böde-Biro in varovanke Rasmusa Poulsena niso zmogle slediti tekmicam. Madžarke so prednost do glavnega odmora vseskozi višale, ob polčasu je ta znašala devet golov. Takoj po prihodu iz slačilnice so rokometašice Ferencvarosa z delnim izidom 3:0 povišale prednost že na 12 golov (24:12). Iz tako globokega zaostanka se Slovenke niso več pobrale, Madžarke pa se niso zaustavljale in vodstvo povišale že na ogromnih 15 golov (31:16, 35:20) dobrih deset minut pred koncem. Krimovke so do konca nekoliko omilile poraz, a so izbranke Jesperja Jensna vseeno zabeležile suvereno zmago.

Krimovke so doživele visok poraz na Madžarskem. FOTO: Aljoša Kravanja

V tretjem krogu najimenitnejšega evropskega klubskega tekmovanja bo ljubljanska zasedba že prihodnjo soboto doma gostila danski Esbjerg. "Ko nismo na svoji ravni, nam je težko. Tokrat smo naredili 24 tehničnih napak, kar je pokazalo, kako nizko lahko pade naša igra. Prav zato trdo treniramo, da se nam takšne stvari ne bi več dogajale. Po drugi strani moramo pogledati pozitivne stvari. To je zagotovo zadnjih 15 do 20 minut, ko sta veliko priložnosti dobili Liana Vuković in Lara Ermenc. Končni rezultat ni takšen, kot smo si ga želeli, a verjamem, da je dobra investicija v našo prihodnost," je za spletno stran kluba dejal trener Krima Poulsen. "Za nami je težka tekma. Izgubljene žoge in številne obrambe njihove vratarke so pripeljale do takšnega rezultata. Kljub temu smo se borile od prve do zadnje minute, zdaj pa moramo iti naprej. Čakajo nas nove tekme, na katere se moramo dobro pripraviti, predvsem izboljšati igro v obrambi in biti bolj zbrane pri zaključnih strelih," je dodala kapetanka Nina Zulić. Liga prvakinj, 2. krog, skupina A, izid: Ferencvaroš - Krim OTP Group Mercator 40:29 (21:12)