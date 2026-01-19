'Treba bo zbistriti glave'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Tekma v Bukarešti je bila skozi celoten prvi polčas izenačena, predvsem pa je prvih 30. minut zaznamoval nizek rezultat. Krim OTP Group Mercator je dobro začel in povedel z 2:0, a domačinke so hitro vzpostavile ravnotežje in si ravno ob koncu polčasa priigrale najvišjo prednost (12:9). Na začetku drugega polčasa so domačinke sicer hitro povedle s petimi goli razlike (14:9), a Ljubljančanke so se – predvsem po zaslugi zopet razpoložene vratarke Maje Vojnovič – približale na 14:12.

Žiga Novak FOTO: Damjan Žibert

Vse ostalo pa je bilo zopet v znamenju Romunk, ki so v 48. minuti povedle z 19:13 in tekmo brez večjih težav mirno pripeljale do končnih 26:20. Krimovke so konec oktobra ekipo iz Bukarešte na prvi medsebojni tekmi v sezoni doma premagale za štiri zadetke. Tokrat so imele priložnost za kaj več kot nov poraz, a je bilo preveč napak in zapravljenih strelov, kar je domačim omogočilo relativno varno prednost šestih golov že v 48. minuti, sedmih pa v 52. Krim je po sedmem porazu ostal pri petih točkah in predzadnjem mestu v skupini B, Bukarešta pa jih ima sedem več.

"Začetek prvega polčasa je bil zelo dober, takšen, kot smo si ga želeli. Vedeli smo, da bo njihova motivacija velika in da bodo v tekmo vstopili z veliko energije, a enako velja tudi za nas. V prvi četrtini smo uspešno parirali, vendar fizično nismo bili povsem enakovredni nasprotniku, zato smo se morali v napadu posluževati nekaterih zahtevnejših kombinacij," je bil v izjavi za uradno spletno stran izčrpen trener Ljubljančank Žiga Novak.

Tamara Horaček FOTO: Damjan Žibert

"Ne glede na to sta bili vratarki dobro razpoloženi, obramba pa je delovala skladno z dogovorom. Težave so se pokazale predvsem v napadu; ne le pri realizaciji, temveč tudi pri ustvarjanju presežka. Včasih takšen primanjkljaj še uspemo nadoknaditi, tokrat pa nam to ni uspelo," je še dodal strateg Krima Mercatorja.

"V prvem polčasu smo še uspele držati tempo, v drugem pa smo naredile preveč napak. Prav tako smo težje sledile njihovemu ritmu in fizični moči. Zdaj bo treba zbistriti glave, popraviti napake in biti predvsem bolj organizirane v napadu, da bo tehničnih napak čim manj," je dodala Ana Abina.