Ferlin MVP poljskega pokala

V finalu je, kot poročajo številni mediji, branil izjemno in bil na koncu zasluženo proglašen za najkoristnejšega posameznika tekme. Kielce so Wislo premagale s 27:24 in osvojile prvi pokalni naslov po letu 2021. V dresu slednje je Miha Zarabec v finalu dosegel tri gole, Mitja Janc se ni vpisal med strelce, Tim Cokan pa ni bil v kadru ekipe.