Ferlin ostaja v Nemčiji

Klemen Ferlin je v prejšnji sezoni izpolnil visoke ambicije kluba, ta pa je dolgoročno podaljšanje pogodbe s slovenskim reprezentantom označil kot "velik mejnik". "Ni presenečenje, da so si Klemna želeli številni klubi v Evropi, še posebej, ker ni na voljo veliko vrhunskih vratarjev njegovega kova. Zato smo pri Erlangenu ponosni, da se je Klemen odločil ostati s trenutno petouvrščeno ekipo Bundeslige," je na spletni strani zapisal klub. "Res sem zadovoljen z novo pogodbo. Moja družina in jaz se tukaj počutiva zelo dobro, kar je bil eden poglavitnih razlogov, zakaj sem podaljšal sodelovanje. Imamo zelo dobro ekipo in sijajno vzdušje, zato se že veselim naslednjih let v tem klubu. Sam bom ekipi pomagal po najboljših močeh, da bi uresničili zastavljene cilje," je ob tem dejal 32-letni Ferlin.