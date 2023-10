Fernandez in Siniakova v finalu Hongkonga

Kanadčanka Leylah Fernandez in Čehinja Katerina Siniakova sta finalistki teniškega turnirja WTA 250 v Hongkongu. Fernandezova je bila v polfinalnem dvoboju boljša od pete nosilke, Rusinje Ane Blinkove, s 6:2 in 7:5, Siniakova pa je ugnala šesto nosilko, Italijanko Martino Trevisan s 6:4 in 6:2.

Leylah Fernandez FOTO: AP Leylah Fernandez, finalistka odprtega prvenstva ZDA 2021 in trenutno 60. igralka na svetovni jakostni lestvici, bo prvič v letošnji sezoni nastopila v finalu. Skupno bo igrala v petem finalu in lovila tretjo lovoriko na najvišji ravni.

Katerina Siniakova, 85. igralka sveta, je doslej osvojila štiri posamične naslove, zadnjega in edinega letos si je priigrala na travi v Bad Homburgu.

Finale turnirja v Hongkongu z nagradnim skladom 245.410 evrov bo v nedeljo ob 5. uri.