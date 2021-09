Fernandezova usodna za Osako, Cicipas moral priznati premoč Alcarazu

Noč na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku je prinesla presenečenji, ki sta ju pripravila 18-letnika. Kanadčanka Leylah Fernandez je v 3. krogu zadnjega grand slama sezone izločila ameriško branilko naslova Japonko Naomi Osaka, Španec Carlos Alcaraz pa tretjepostavljenega Grka Stefanosa Cicipasa.

Triindvajsetletna Naomi Osaka in pet let mlajša Kanadčanka Leylah Fernandez, 73. igralka na lestvici WTA, sta prikazali trd boj za vsako točko, preden je s 7:5, 6:7 (2) in 4:6 po več kot dveh urah slavila mlajša. Odločili sta predvsem končnica drugega niza in podaljšana igra, v kateri je Osaka storila preveč napak, pred tem pa je celo servirala za zmago, a je tekmici uspel preobrat. V tretjem nizu je Osaka nato oddala servis in izgubljala živce. Večkrat je na igrišču v Flushing Meadowsu vrgla svoj lopar na tla in velik del niza odigrala s sklonjeno glavo. Gledalci na osrednjem igrišču so morda prav zato še bolj podprli Fernandezovo, ki je kar nekajkrat občinstvo s svojo igro dvignila na noge. "Že dolgo vem, da lahko premagam vsako tekmico, ki stoji na drugi strani mreže. V to sem vedno verjela in na tekmi to vedno skušam izkoristiti. Mislim, da se je danes to uresničilo," je tri dni pred 19. rojstnim dnevom in po eni pomembnejših zmag v karieri povedala zmagovalka, ki je marca v Monterreyju osvojila prvo turnirsko zmago v karieri. O sami igri pa: "V prvem nizu sem bila zadovoljna z igro, saj sem bila blizu. V končnici drugega niza pa sem našla način, da odgovorim na njen servis. Začela sem daleč za črto, nato sem prihajala bližje in končno našla pravi položaj, da sem uspešno vračala žogice." Osaka je po porazu že napovedala krajši športni premor.

icon-expand Stefanos Cicipas (na sliki) je v 3. krogu odprtega prvenstva ZDA moral priznati premoč Špancu Carlosu Alcarazu. FOTO: AP

V naslednjem krogu Kanadčanko čaka nova težka naloga, saj bo njena tekmica v osmini finala nekdanja prva igralka sveta Nemka Angelique Kerber, ki ima s 33 leti izjemno veliko izkušenj na tovrstnih tekmovanjih, leta 2016 pa se je v New Yorku veselila zmage. Nemka je v tretjem krogu po uri in 58 minutah borbe premagala zmagovalko US Opna 2017 Američanko Sloane Stephens s 5:7, 6:2 in 6:3. V moški konkurenci je za senzacijo poskrbel 18-letni Carlos Alcaraz, saj je Stefanos Cicipas veljal za enega od favoritov tekmovanja, mladi Španec pa je prikazal izjemno mentalno trdnost in dvoboj dobil v podaljšani igri petega niza. Alcaraz, 55. na lestvici ATP, je po štirih urah slavil s 6:3, 4:6, 7:6 (2), 0:6, 7:6 (5) in je najmlajši igralec v zgodovini odprtega prvenstva ZDA po letu 1989 in Američanu Michaelu Changu. "Neverjetni občutki. To je bila najboljša igra v moji karieri in ta uspeh mi res veliko pomeni. Z zmago nad Stefanosom Cicipasom so se mi uresničile sanje in to povrhu na tem terenu. Pred tekmo sem verjel, da lahko zmagam, zelo pa so mi pomagali tudi navijači na tribunah," je bil uspeha na stadionu Arthur Ashe vesel Španec, julija letos zmagovalec turnirja v Umagu.

