Ferrari le dočakal povratek Schumacherja: Mick zaostal zgolj za Verstappnom

Mick Schumacherje očitno podedoval vse 'dirkaške' gene od legendarnega očeta Michaela Schumacherja, ki je z 91. zmagami in sedmimi naslovi svetovnega prvaka v zgodovinske knjige napisan kot najuspešnejši dirkač Formule 1 vseh časov. Mladi Schumacher, ki je v lanski sezoni osvojil naslov prvaka v prvenstvu Formule 3, je namreč na progi Sakhir v Bahrajnu prvič preizkusil Ferrarijev F1 dirkalnik in takoj navdušil vodilne može moštva in tudi preostale dirkače.

20-letni nemški dirkač je namreč na testiranjih po VN Bahrajna za moštvo iz Maranella opravil 69 krogov in postavil drugi najhitrejši čas dneva. Krog na progi Sakhir je odpeljl s časom 1:29.976 in je za dobre pol sekunde zaostal za dve leti starejšim Maxom Verstappnom(1:29.379). Da se je vodstvo najuspešnejšega moštva v zgodovini kraljice motošporta odločilno pravilno, ko je mladega Micka sprejelo v svojo dirkaško akademijo, je potrdil tudi štirikratni svetovni prvak in sedanji član moštva Ferrari, Sebastian Vettel.