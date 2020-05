Ferrari pomagal razviti nove nizkocenovne respiratorje

"Delo smo začeli 21. marca in prvi prototip je bil pripravljen 25. aprila," je prek videokonference dejal Ferrarijev direktor za inovacije Corrado Onorato. Respirator je po besedah Ferrarija zanesljiv, večnamenski in preprost za uporabo, lahko ga je tudi sestaviti.

Sezona svetovnega prvenstva formule 1 je zaradi koronavirusne pandemije, ki je v Italiji zahtevala več kot 31.000 življenj, prekinjena. Tudi zato so v moštvu želeli razviti družbeno koristen projekt, ki ga je podprla tudi Mednarodna avtomobilistična zveza Fia. "Izziva covida-19 smo se lotili resno in odločno. Rezultat je nagrada za vse vpletene," je dejal šef moštva Mattia Binotto. Dihalne naprave so izdelane iz široko dobavljivih materialov in s precej nižjimi stroški, kot jih imajo respiratorji na trgu. Pri podobnem projektu v Veliki Britaniji je uspešno sodelovalo tudi moštvo F1 Mercedes.