Ferrari: Simbol sanj, ki se letos spreminjajo v nočno moro

Na sobotnih kvalifikacijah svetovnega prvenstva Formule 1 za VN Emilije-Romanije se je zgodil zgodovinski neuspeh Ferrarija. Charles Leclerc in Lewis Hamilton sta izpadla že v drugi kvalifikacijski rundi, kar se na dirkališču v Imoli Scuderii še nikoli ni zgodilo. Porazen nastop v kvalifikacijah na domačih tleh razkriva globoko krizo.

Ferrari je v sezono 2025 vstopil z visokimi pričakovanji. Po vseh velikih besedah, visokih finančnih vložkih in prihodu sedemkratnega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona, so bile ambicije Ferrarija jasne: boj za posamični in konstruktorski naslov.

Danes pa je Scuderia realno četrta ekipa med karavano Formule 1. Prehitevajo jih Red Bull, prerojeni Mercedes in McLaren, ki letos dominira v vseh pogledih. V Imoli so jih prehiteli še celo pri Williamsu in Aston Martinu, potem ko je bil Charles Leclerc 11., Hamilton pa 12. Blamaža pred domačimi navijači, vsak poraz v Imoli pa je še bolj boleč kot kjerkoli drugje.

Ekipa iz Maranella po četrtini prvenstva še ni okusila zmage na osrednji dirki. Ferrari je mesto na stopničkah zasedel zgolj enkrat, ko je Leclerc osvojil tretje mesto v Džedi. Carlos Sainz Jr., ki je moral ob prihodu Hamiltona zapustiti mesto pri italijanskem moštvu, je na zadnjih štirih prizoriščih v kvalifikacijah štirikrat prehitel Britanca.

Ob vsem tem je v skupnem seštevku pred Hamiltonom, ki je priznal, da se v Ferrarijevem bolidu ne počuti naravno in da je prilagajanje zahtevnejše, kot je pričakoval, novinec Andrea Kimi Antonelli - slednji je pri Mercedesu zamenjal prav Britanca. Hamilton je sicer dobil sprint dirko na Kitajskem in bil tretji na sprintu v Miamiju, a to je bolj slaba tolažba za rdeče, ki imajo vselej visoke cilje. Frederic Vasseur, ki je prevzel Ferrari z obljubo o zmagah, je po dveh sezonah pod velikim pritiskom. Vztrajal je pri kontinuiteti, vendar hkrati zamenjal ključne kadre. Njegova najpomembnejša poteza, prihod Loica Serre iz Mercedesa kot tehničnega direktorja za področje šasije, se ni izkazala kot ključ do uspeha.

Ferrari ima že vse od začetka težave z ravnotežjem bolida, aerodinamični oprijem je neustrezen, težave s trakcijo zaradi pomanjkljivega zadnjega vzmetenja pa samo še poglabljajo krizo. In zdaj, ko letošnja sezona še ni niti na polovici, so morda že prisiljeni preusmeriti razvojne zmogljivosti na dirkalnik za leto 2026 – leto velikih sprememb pravil. Toda če se ne bo nič spremenilo v organizaciji ekipe, tudi novi pravilnik ne bo rešil Scuderie.

Težava ni v denarju, temveč v sistemu

V Maranellu imajo pogoje za razvoj, kakršne si želi vsak konstruktor. Toda brez prave organizacije in vodstva, ki zna ekipno znanje povezati v celoto, tehnologija ostaja le železo brez duše. McLaren je iz razbite ekipe zgradil stroj, ki natančno ve, kaj hoče. Mercedes je s povratkom Jamesa Allisona in Simona Reste (oba nekoč pri Ferrariju) spet našel pravo smer, medtem ko italijanska ekipa še naprej tava.

